HTC, sanal gerçeklik tutkunlarının yeni gözdesi olmaya aday VR seti Vive Pro 2'yi duyurdu. 5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı gibi gelişmiş ekran özellikleri sunan HTC Vive Pro 2, fiyatı dışında hemen herkesin ilgisini çekebilecek bir ürün.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi HTC, akıllı telefon pazarından silinip gitmiş olsa da sanal gerçeklik sektörünün büyük oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Bugün yeni bir lansman gerçekleştiren şirket, yeni sanal gerçeklik seti Vive Pro 2'yi tanıttı.

Her bir göz için 2448 × 2448 piksel çözünürlük sunan 5K 120 Hz ekran ile gelen HTC Vive Pro 2, 120 derecelik görüş alanı sunuyor. Önceki nesil Vive Pro'nun göz başına 2880 x 1600 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı ve 110 derece görüş alanı sunduğunu düşünürsek yeni nesil sanal gerçeklik setinin görsel deneyimi önemli oranda iyileştireceğini söyleyebiliriz.

HTC Vive Pro 2'yi özel kılan bir diğer özelliği ise Görüntü Akışı Sıkıştırma (DSC) teknolojisini destekleyen ilk sanal gerçeklik seti olması. Kayıpsız bir görsel deneyim sunulmasını sağlayan DSC, normal şartlarda yalnızca en üst düzey monitörlerde bulunan bir özellik. HTC'ye göre DSC, minimum seviyede hareket bulanıklığı sağlıyor.

Vive Pro 2 yalnızca ekranı ile değil, ergonomisi ile de dikkat çekiyor. Kullanıcıya göre ayarlanabilen kayışlara, hızlı ayarlanabilir kadrana ve ayarlanabilir göz bebeği aralığına (IPD) sahip olan sanal gerçeklik seti, bu sayede kullanıcıya özel olarak ince ayarlar yapılıp en iyi deneyim sağlanabiliyor.

Hi-Res Audio sertifikası ile 3D uzamsal ses deneyimi sunan HTC Vive Pro 2, ayrıca üçüncü parti kulaklıklarla da kullanılabiliyor. Ayrıca Vive Pro 2'yu Vive tracker, yeni Vive Facial Tracker, SteamVR kontrolcüsü gibi tüm Vive SteamVR aksesuarları ile kullanmak da mümkün. Paylaşılan görsellere baktığımızda Vive Pro 2'nin selefine göre daha kompakt ve şık bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz ancak boyut ve ağırlık konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmış değil.

HTC, Vive Pro 2'yi bugün itibarıyla ön siparişe açmış durumda ve 4 Haziran itibarıyla da seçili pazarlarda satışa sunacak. Önceki nesil Vive Pro'ya sahip olanlar yeni ürüne aksesuarlar hariç 749 dolar fiyat ile sahip olabilecekler. Vive Pro 2'nin gerçek fiyatı ise 799 dolar. Base Station 2.0 ve kontrolcüler de dahil tüm Vive Pro 2 setine ise 1.399 dolar karşılığında sahip olunabiliyor.