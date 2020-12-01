Huami, yeni kompakt tasarımlı akıllı saati Amazfit GTS 2 mini ve Amazfit POP'un GPS destekli versiyonu Amazfit POP Pro'yu duyurdu. Her iki saat de görece uygun fiyat etiketlerine sahip.

Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji ürünleri geliştiren alt markası Huami, Amazfit GTS 2’nin nispeten daha “küçük” versiyonu olan Amazfit GTS 2 mini’yi resmi olarak duyurdu. Always on Display özelliğine sahip 1,55 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olan akıllı saat, 7/24 kullanıcının kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor.

Alüminyum alaşımlı gövdesi sayesinde oldukça sağlam bir yapıya sahip olan Amazfit GTS 2 mini, 5 ATM su basıncına karşı dayanıklılık da sunuyor. Güç tasarruflu bir kullanımda tek şarj ile 21 güne kadar kullanım süresi vadeden Amazfit GTS 2 mini, 70’in üzerinde spor modu için destek de sunuyor.

Amazfit GTS 2 mini özellikleri

1,55 inç 354 x 306 piksel AMOLED ekran

70’in üzerinde spor modu

Uyku, kalp atış hızı, SPO2 takibi

5 ATM’ye kadar suya dayanıklılık

Bluetooth 5.0 LE, GPS, NFC

Müzik ve kamera uygulaması kontrolü

Dahili mikrofon

19,5 gr ağırlık

Standart 14, güç tasarruf modunda 21 gün kullanım süresi

Amazfit GTS 2 mini fiyatı

Yeşil, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan Amazfit GTS 2 mini, 105 dolar (yaklaşık 829 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak. Yakında Türkiye pazarındaki faaliyetlerine de başlayacak olan Huami’nin Amazfit GTS 2 mini’yi Türkiye’de satışa sunup sunmayacağı ise bilinmiyor.

Huami, Amazfit POP Pro’yu da tanıttı

Bu arada Huami, aynı etkinlikte Amazfit POP’un GPS destekli versiyonu olan Amazfit POP Pro’yu da tanıttı. 320 x 302 piksel çözünürlüğünde 1,43 inç TFT ekrana sahip olan Amazfit POP Pro, 60’tan fazla spor modu, stres takibi, adet döngüsü takibi, bildirim kontrolü, arama yanıtlama, 5 ATM’ye kadar suya dayanıklılık ve 9 güne kadar pil ömrü sunuyor. Huami, Amazfit POP Pro için ise 60 dolar (yaklaşık 473 TL + vergiler) fiyat açıkladı.