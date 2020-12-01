Xiaomi’nin giyilebilir teknoloji ürünleri geliştiren alt markası Huami, Amazfit GTS 2’nin nispeten daha “küçük” versiyonu olan Amazfit GTS 2 mini’yi resmi olarak duyurdu. Always on Display özelliğine sahip 1,55 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olan akıllı saat, 7/24 kullanıcının kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor.
Alüminyum alaşımlı gövdesi sayesinde oldukça sağlam bir yapıya sahip olan Amazfit GTS 2 mini, 5 ATM su basıncına karşı dayanıklılık da sunuyor. Güç tasarruflu bir kullanımda tek şarj ile 21 güne kadar kullanım süresi vadeden Amazfit GTS 2 mini, 70’in üzerinde spor modu için destek de sunuyor.
Amazfit GTS 2 mini özellikleri
- 1,55 inç 354 x 306 piksel AMOLED ekran
- 70’in üzerinde spor modu
- Uyku, kalp atış hızı, SPO2 takibi
- 5 ATM’ye kadar suya dayanıklılık
- Bluetooth 5.0 LE, GPS, NFC
- Müzik ve kamera uygulaması kontrolü
- Dahili mikrofon
- 19,5 gr ağırlık
- Standart 14, güç tasarruf modunda 21 gün kullanım süresi
Amazfit GTS 2 mini fiyatı
Yeşil, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile karşımıza çıkan Amazfit GTS 2 mini, 105 dolar (yaklaşık 829 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak. Yakında Türkiye pazarındaki faaliyetlerine de başlayacak olan Huami’nin Amazfit GTS 2 mini’yi Türkiye’de satışa sunup sunmayacağı ise bilinmiyor.
Huami, Amazfit POP Pro’yu da tanıttı
Bu arada Huami, aynı etkinlikte Amazfit POP’un GPS destekli versiyonu olan Amazfit POP Pro’yu da tanıttı. 320 x 302 piksel çözünürlüğünde 1,43 inç TFT ekrana sahip olan Amazfit POP Pro, 60’tan fazla spor modu, stres takibi, adet döngüsü takibi, bildirim kontrolü, arama yanıtlama, 5 ATM’ye kadar suya dayanıklılık ve 9 güne kadar pil ömrü sunuyor. Huami, Amazfit POP Pro için ise 60 dolar (yaklaşık 473 TL + vergiler) fiyat açıkladı.