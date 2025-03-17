Huawei FreeArc, açık duyum teknolojisi, IP57 sertifikası ve yapay zekâ destekli mikrofonuyla suya, toza dayanıklı hafif bir kulaklık olarak tanıtıldı. Türkiye'de satışa sunuldu.

Huawei’nin yeni kulaklığı FreeArc artık Türkiye’de. Açık duyum teknolojisi sayesinde hem müziğin keyfini çıkarabilir hem de çevrenizde olup biteni kaçırmadan günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Kulak içi olmayan tasarımıyla kulağınızı tamamen kapatmadan ses deneyimi sunan FreeArc, özellikle hareket halindeyken müzik dinlemeyi sevenler için iyi bir alternatif olabilir.

Huawei, FreeArc model kulaklıklarını Türkiye’de satışa sundu. Açık duyum teknolojisiyle donatılan bu kulaklık, kullanıcıların çevre seslerini duymasına olanak tanırken müzik deneyimini de kesintisiz şekilde sürdürebilmelerini sağlıyor.

Huawei FreeArc, çevre seslerini duymayı kolaylaştırıyor

Huawei, FreeArc modelinde kulağı tamamen kapatmayan bir tasarıma yer verdiğini duyurdu. Şirket, kulaklığın Adaptif Ses Yönetimi özelliği sayesinde kullanıcıların çevresel sesleri diledikleri an duyabildiğini belirtti. Yeni özelliğin spor yaparken trafik seslerini kaçırmamak, toplu taşımada anonsları takip etmek ve ofiste müzik dinlerken iletişimi sürdürebilmek için avantaj sağladığı aktarıldı. Aynı zamanda ters ses dalgası teknolojisiyle dışarıya ses sızıntısının engellendiği ve böylece daha kontrollü bir ses deneyimi sunulduğu ifade edildi.

Huawei, FreeArc modelinin teknik özelliklerine ilişkin detayları paylaştı. Cihazın 8,3 gram ağırlığında hafif bir tasarıma sahip olduğu, IP57 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık sunduğu belirtildi. Ergonomik S şekilli kulak kancası ve hafıza alaşımlı gövde tasarımının, kulaklığın sabit kalmasını sağladığı aktarıldı. Şirket, FreeArc’ın 17x12 mm yüksek hassasiyetli sürücüleri ve Dinamik Bas Algoritması (DBA) ile ses kalitesini iyileştirdiğini ifade etti. Yapay zekâ destekli çift mikrofon sisteminin rüzgar ve çevre gürültülerini filtreleyerek daha net bir görüşme deneyimi sunduğu açıklandı. FreeArc’ın, AI Life uygulaması üzerinden kişiselleştirme seçenekleri sunarak çoklu cihaz bağlantısını desteklediği de vurgulandı.

Huawei, FreeArc modelinin pil performansına ilişkin detayları paylaştı. Cihazın tek şarjla 7 saat kesintisiz kullanım sunduğu, şarj kutusuyla bu sürenin 28 saate kadar çıkarıldığı belirtildi. Şirket, hızlı şarj özelliğiyle 10 dakikalık şarjın 3 saatlik ek kullanım imkânı sağladığını aktardı. FreeArc modelinin fiyatı ise 4.999,00 TL olduğu belirtildi. Aynı zamanda 17-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek satış döneminde kullanıcılara 500 TL’lik indirim ve kayıp kulaklık desteği avantajının sunulacağı duyuruldu.