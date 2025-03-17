Huawei, bu hafta yepyeni bir Pura katlanabilir telefon çıkarmayı planlıyor. Bu cihaz, diğer katlanabilir telefonlarda görmediğimiz ekran tasarımıyla gelecek.

Huawei, sunduğu üst seviye telefonlar ile piyasada en çok öne çıkan firmalardan biri hâline gelmişti. Şimdi ise şirketin katlanabilir telefonlar konusunda da alışılagelmişin dışında bir hamle yapacağı görüldü.

Gelen bilgilere göre Huawei, 20 Mart günü Çin’de düzenlenecek bir etkinlikte yepyeni bir Pura katlanabilir telefon tanıtacak. Bu telefon, günümüzdeki cihazlardan çok farklı eşsiz bir tasarımla gelecek.

16:10 ekran oranıyla gelebilir

Huawei yöneticisi Richard Yu, paylaştığı görüntülerle yeni Pura katlanabilir cihazda neler görebileceğimizin sinyallerini verdi. Bu cihaz, muhtemelen Galaxy Z Flip benzeri dikey katlanabilir bir yapıya sahip olacak.

Görüntülere baktığımızda ekranın çok daha geniş ve kısa bir yapıyla sunulacağını görebiliyoruz. Bu da ekranın 16:10 oranla gelebileceğini ve normal katlanabilir cihazlardan farklı yeni bir form faktörüne sahip olabileceğini gösteriyor.

İddialara göre telefon, mini tabletleri andıran bir tasarımla gelerek bu tarz cihazlarda görmediğimiz, geniş bir ekran deneyimi sunabilecek. Cihazın, 6,28 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Kapak ekranı ise 3,48 inç olacak. Görsele bakarak 10x zoom sunabilen gelişmiş kameralarla geleceğini de söyleyebiliriz.

Huawei’nin yeni Pura katlanabilir telefonu hakkında bildiklerimiz bu kadar. Önümüzdeki günlerde yapılacak tanıtımla tüm sorularımıza yanıt bulacağız.