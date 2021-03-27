Huawei, Kablosuz Şarj Mesafesini Artıracak Bir Patent Aldı

Teknoloji devi Huawei, ITHome'un haberine göre kablosuz şarj mesafesini artıracak yeni bir teknolojinin patentini aldı. Teknolojinin gerçek dünyada kullanılıp kullanılmayacağıysa henüz bilinmiyor.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, birçok şirket gibi olabildiğince fazla teknolojinin patentini almak üzere çalışmalarına devam ediyor. Şirketin en son aldığı patentse diğer bir teknoloji devi olan Xiaomi'nin havadan şarj yağdıran teknolojisi Xiaomi Mi Air'i andırıyor. Fakat Huawei'nin teknolojisi daha çok kablosuz şarj mesafesini artırmaya odaklanıyor.

ITHome'un hazırladığı habere göre patent, CN112564295A patent numarasıyla yayınlandı. Günümüzde kullanılan kablosuz şarj teknolojisi, iki bobinin birbirinin tam karşısına yerleştirilmesini gerektiriyor. Bu iki bobin birbirinin tam karşısına yerleştirilirken aralarındaki mesafe gücü aktarmak için olabildiğince az oluyor. Bu da mesafeyi büyük oranda kısıtlıyor.

Havadan iletken olan her şey kablosuz şarjda kullanılabilecek:

Patentte yer alan teknolojiyse teknoloji devinin aktardığına göre demir, alüminyum, bakır ve diğer alaşımlarla çalışabiliyor. Bununla birlikte teknoloji, insanlar, hayvanlar, toprak ve su gibi iletkenliği havadan yüksek olan her objeyi veya maddeyi avantajına çevirebiliyor. Bu sayede de kablosuz şarjın kullanılabilecek mesafesi en üst düzeye ulaşıyor.

Huawei'nin bu teknolojiyle neler yapabileceği konusundaysa bazı tahminler mevcut. Şirket, bu patentteki teknoloji sayesinde kablosuz şarj mesafesini artırabilirse akıllı bileklik ve saatler gibi giyilebilir cihazlarını bileğimizden çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Aynı şekilde bir telefon, elimizde herhangi bir kabloya veya platforma bağlı olmadan şarj edilirken kullanılabilir.

Şirket, yaptığı bir başka duyurudaysa 5G teknolojilerini kullanan şirketleri ilgilendiren bir açıklamaya yer vermişti. Huawei, bu duyurusuyla birlikte patentini aldığı 5G teknolojisini kullanan akıllı telefon üreticilerinden ücret istemeye başlayacağını açıklamıştı. Anlayabileceğiniz üzere teknoloji devleri arasındaki teknoloji savaşı, yalnızca piyasaya sürülen ürünler üzerinden ilerlemiyor.