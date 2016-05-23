Huawei Mate X vs Samsung Galaxy Fold: Hangisi Daha İyi?

Beklenen gün geldi çattı ve iki büyük üretici Samsung ve Huawei, katlanabilir telefonlarının son kullanıcı versiyonlarını duyurdu. Peki bu sıra dışı telefonlardan hangisi daha iyi?

Uzun zamandır beklenen katlanabilir telefonlar, MWC 2019 ile birlikte prototip halinden çıkarak son kullanıcıya hazır hale geldi. İşin kötü tarafı ise katlanabilir telefonlar, küresel pazarda 1000 dolar'ı barajı neredeyse 2 hatta 2,5 kat aşmış olmaları. Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X, birkaç gün arayla tanıtıldı ve önümüzdeki aylarda Türkiye dahil pek çok pazarda satışa sunulacak. Cihazların Türkiye fiyatları ise henüz netleşmiş değil.

Tanıtıldığında herkeste heyecan uyandıran Galaxy Fold, Mate X'in tanıtılmasıyla beraber biraz gölgede kaldı diyebiliriz. Yine de her iki cihazın da birbirlerine göre artıları ve eksileri bulunuyor. Gelin bu noktaları, ojektikf bir şekilde ve hep birlikte inceleyelim.

1. Performans karşılaştırması:

Samsung, Galaxy Fold'un yonga setini açıklamamış olsa da lansmanda 7nm üretim sürecinden bahsedildiği için Snapdragon 855 ya da kendi üretimi olan Exynos 9820'yi kullanıldığını söyleyebiliriz. 12 GB RAM ile gelen Galaxy Fold, 512 GB depolama kapasitesine sahip. Cihazın 5G bağlantı desteği hakkında henüz bilgi yok.

Huawei tarafında ise şirketin kendi yonga seti olan HiSilicon Kirin 980 ve Balong 5000 5G modemi cihaza güç veriyor. Snapdragon 855 ile kıyaslandığında küçük bir farkla da olsa geride kalan Kirin 980, Huawei Mate X'i bu konuda Samsung Galaxy Fold'un gerisinde bırakıyor. Aynı zamanda Huawei Mate X'in 8 GB RAM ile geliyor olması da bir diğer eksisi. Huawei'nin bu konuda Samsung'a attığı en büyük golün ise 5G desteği olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung'un daha yeni ve nispeten daha üstün yonga setini kullanması cihazın performans konusunda bir artı almasını sağlıyor. Nitekim Mate X'in 5G desteğine Balong 5000 gibi avantajlı bir modemle sahip olması durumu eşitliyor.

Mate X: 1 / Galaxy Fold: 1

2. Katlanabilir ekran ve tasarım karşılaştırması:

Tasarım tarafına geldiğimizde her iki telefon da katlanabilir olsalar da oldukça farklı tasarımlarla geliyorlar. Samsung Galaxy Fold, içe katlanan 7,3 inçlik tablet ekranı sunuyor. Cihazın kapalı halinde ise 4,6 inç boyutunda ve günümüz telefonlarına göre oldukça kaba bir ekran bizi karşılıyor. Bir başka değişle Galaxy Fold'un gövdesinde iki ayrı ekran var. Aynı zamanda cihazın 7,3 inçlik tablet ekranında ciddi derecede büyük bir çentik bulunuyor.

Huawei Mate X ise dışarı doğru katlanan bir ekranla geliyor. Katlanmış haldeyken önde 6,6 inç ve arkada 6,38 inç boyutlarında iki yönlü bir ekran deneyimi sunan cihaz, açık haldeyken de 8 inçlik OLED FullView çentiksiz ve çerçevesiz bir tablet ekranına sahip oluyor. Ayrıca Huawei'nin cihazı, katlanmış haldeyken hem önde hem de arkada bir ekrana sahip olduğu için sağlamlık konusunda akıllarda soru işaretleri bırakıyor. Samsung Galaxy Fold'un biraz daha güvenilir bir kullanım deneyimi sunacağını söyleyebiliriz. Sonuçta kapalı pozisyonda tablet ekranı iç tarafta kalıyor.

Katlama mekanizmalarının tasarımı konusunda Huawei, Samsung'a göre daha detaylı bir açıklama yapmıştı. Huawei Mate X, 100'den fazla bileşene sahip olan patentli bir menteşe sistemiyle geliyor. Ayrıca bu sistem, telefonun arada hiç boşluk bırakmadan katlanmasına olanak tanıyor.

Huawei Mate X'in ekranı orta bölümünden esneyip U dönüşü yaparken, Galaxy Fold'un ekranı ortadan net şekilde ikiye ayrılıyor.

Her iki cihaz da katlanabilir ekran konusunda farklı yaklaşımlara sahip. Huawei tablet tecrübesine odaklanmışken, Samsung mobil deneyime odaklanmış durumda. Burada tercih kullanıcının olduğu için eşitlik bozulmuyor.

Mate X: 2 / Galaxy Fold: 2

3. Kamera karşılaştırması

Kamera kısmına geldiğimizde Huawei Mate X'in, sadece arka tarafta Leica iş birliğiyle geliştirilen üçlü kamera kurulumuna sahip olduğunu görüyoruz. Cihaz telefon modundayken bu kameraları ön kamera gibi kullanmak mümkün. Ayrıca bir yüzde kameraya sahip sahip olmayan Mate X, tablet modunda ön kamera kullanmaya imkan tanımıyor.

Mate X'in ön kameraya sahip olmaması, onu çentiksiz bir tasarıma kavuşturuyor. 40 MP ana kamera sensörü, 16 MP ultra geniş açı lensi ve 8 MP telefoto kamerası ile gelen Mate X, Huawei Mate 20 Pro'ya benzeyen, günümüzün en ileri düzey kamera deneyimlerinden birisisni sunuyor.

Samsung Galaxy Fold ise günümüz akıllı telefonlarından alıştığımız üzere ön ve arkada farklı kamera kurulumlarıyla geliyor. Toplamda altı adet kameraya sahip olan cihazın bu kameralarının üçü arka kısımda, ikisi iç kısımdaki ekranda, biri ise 4,6 inçlik telefon ekranı kısmında bulunuyor. Arka kamera tarafında f/2.2 diyafram açıklığına sahip 16 MP ultra geniş açı sensörü; 12 MP ve Dual Pixel, AF, OIS gibi özellikleri var. Ayrıca f/1.5 ile f/2.4 arasında değişken açıklığa sahip geniş açı sensörü ve son olarak PDAF ve OIS özelliklerine sahip f/2.4 10 MP telefoto kamerası yer alıyor. Bahsettiğimiz bu son kamerasını 2x optik zoom özelliğine sahip olduğunu da ekleyelim.

Galaxy Fold'un tablet modundayken ön tarafta yer alan ikili selfie kamerası ise 10 MP f/2.2 ve 8 MP RGB f/1.9 diyafrm açıklığına sahip sensörlerle geliyor. Son olarak cihazın katlanmış haldeki, yani küçük ekranlı telefon modundaki ön kamerası 10 MP çözünürlüğünde ve f/2.2 açıklığına sahip. Sonuç olarak;

Mate X: 2 / Galaxy Fold: 3

4. Batarya karşılaştırması:

Batarya konumlandırması açısından benzer yollar izleyen üreticiler, cihazlara ikişer batarya koyarak katlanabilirlik sorununu çözmüşler. 4.500 mAh bataryaya sahip olan Huawei Mate X, 55W Huawei SuperCharge teknolojisi sayesinde 30 dakikada %85 seviyesine kadar şarj olabiliyor ve bu, akıllı telefon endüstrisi için bir rekor.

Samsung Galaxy Fold da toplamda 4.380 mAh batarya kapasitesine sahip ve Huawei'deki kadar hızlı olmasa da hızlı şarj ve kablosuz şarj teknolojileriyle geliyor.

Huawei batarya performansı konusunda, özellikle MateBook X dizüsütüsünü bile şarj edecek bir adaptörü kutuda sunduğu için batarya ve enerji konusuna bir artıyı hak ediyor.

Mate X: 3 / Galaxy Fold: 3

Fiyat karşılaştırması:

İşin en can alıcı kısmı, fiyatlandırma politikaları. Henüz oldukça yeni bir teknoloji olan katlanabilir cihazlar, şimdilik sadece Samsung ve Huawei tarafından satışa sunuluyor. Oppo ve TCL gibi üreticiler ise maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların düşmesini bekleyecekler. ABD fiyatı 1980 dolar olarak açıklanan Samsung Galaxy Fold, Samsung'un diğer amiral gemisi seviyesindeki cihazlarından yaklaşık iki kat daha pahalı.

Huawei tarafında ise işler farklı değil, hatta daha kötü. Avrupa'da tanıtıldığı için euro bazında fiyatlandırılan Huawei Mate X, tam tamına 2299 euro'luk bir fiyat etiketine sahip. Bu da 2600 dolar demek. Cihazların Türkiye fiyatları net değil; ancak Galaxy Fold'un 15 bin TL, Mate X'in ise 18-20 bin TL bareminde satışa sunulması muhtemel.

Sonuç olarak, Mate X ile Galaxy Fold arasında ciddi bir fiyat farkı yok ancak genel olarak katlanabilir telefonlar çok ciddi derecede ulaşılması güç cihazlar. Galaxy Fold'a gözünü kırpmadan minimum 15 bin TL verecek kullanıcıların, Mate X'i de rahatlıkla satın alabileceklerini düşünüyoruz.

Kıyaslamamızın tamamını özetleyecek olursak, her iki telefonun da oldukça iyi olduğunu ancak fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy Fold'un daha güncel yonga seti gibi avantajları olsa da Huawei Mate X, tasarım ve kullanışlılık açısından daha iyi bir tercih gibi görünüyor.

Son söz ise siz değerli okuyucuklarımızın:

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