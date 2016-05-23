Sırasıyla Xiaomi, Samsung, TCL, Huawei ve Oppo, akıllı telefon dünyasının yeni tasarım ve teknoloji trendi olacak “katlanabilir ekran ve gövde” standardına sahip cihazlarını gün yüzüne çıkardı. Cihazların en dikkat çeken yönleri ise fiyatları oldu. Peki katlanabilir telefonlar ne zaman ucuzlayacak?

Son yıllarda akıllı telefonların geçirdikleri değişime hep birlikte şahit oluyoruz. Gittikçe büyüyen ve çözünürlükleri artan ekranlar, bir noktada sınırlarını zorlamaya aşladılar. Diğer taraftan yaklaşık 20 yıldır, milyonlarca dolar AR-GE yatırımının yapıldığı esnek ekran panelleri uygulanabilir hale gelmeye başladı.

Tüketici elektroniğinde yaygınlaşan bir teknolojinin sorunsuz şekilde milyonlarca insan tarafından kullanılması gerekiyor. Katlanabilen cihazlar ise sıradan akıllı telefonlara göre çok daha komplike teknolojilere sahipler. Katlama ömrü, dayanıklılık, su geçirmezlik engelleri aşmak gerçekten çok zor. Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi devlerin yatırımları ise en sonunda bu teknolojiyi yaygınlaştıracak yeniliklerle sonuçlandı.

20 Şubat’ta ABD’de düzenlenen özel bir etkinlikte, Samsung Galaxy Fold ile karşımıza çıktı. Cihaz, dikey yönde tek seferde katlanan göndeye sahipti. Açıldığında karşımıza çıkan tablet ekranı, iç yüzeyde kalan iki ayrı panelin birleşmesiyle oluşuyordu. Cihaz kapalı konudumdayken görülen telefon ekranı ise ayrı bir paneldi. Samsung, Galaxy Fold’un fiyatını 1980 dolar olarak açıkladı.

Huawei ise 24 Şubat’ta tanıttığı Mate X isimli katlanabilir telefonuyla, doğrudan Samsung’ misillme yaptı. Her ne kadar performans konusunda Galaxy Fold’un bir tık gerisinde kalsa da Mate X, yekpare bir ekrana ve esnek bir ekran paneline sahipti. Cihazın fiyatı 2299 euro (2600 dolar) olarak açıklandı.

İçeriğin devamında dolar bazında fiyatlar üzerinden anlatım yapacağız. Yine de TL bazında Galaxy Fold vergisiz 10500 TL, Mate X ise vergisiz 13900 TL’ye yakın fiyatlara sahip.

Peki bu fahiş fiyatlar ne zaman herkesin alabileceği seviyelere kadar gerileyecek?

Bu sorunun cevabını verebilmek için son birkaç yılda yaşanan gelişmelere farklı bir şekilde bakmak gerekiyor. Günümüzün standart amiral gemisi telefonlar 1000 dolar civarında başlangıç fiyatlarına sahip oluyorlar. Yani katlanabilir telefonlar, bu fiyatları neredeyse 2’ye katladılar.

2016’dan bu yana 1000 dolar civarında çıkan amiral gemilerin teknik özellikleri ise sürekli gelişme kaydediyor. İki yıl öncesinde çıkan bir cihazın teknik kapasitesi, performansı günümüz orta seviye cihazlarıyla neredeyse aynı. Yani üst düzey cihazların ortalama fiyatları dolar bazında sabit kalırken, teknolojik olarak gelişiyorlar. Sahip oldukları teknolojik imkanlar, ilerleyen yıllarda orta ve düşük seviyeli (ve fiyatlı) cihazlara yansıyor.

Bunun en somut kanıtı ise hala tartışmalı bir tasarım trendi olan çentikli ekranlar. iPhone X ile popülerleşen çentikli ekranları bugün bırakın dolar bazını 1000 TL’lik telefonlarda bile görüyoruz. Nitekim işler katlanabilir cihazlar için biraz daha zor. Zira her şey görüntüden ibaret değil. Ekran panelleri, katlama hareketi için gereken mekanizmalar derken işler komplike bir hale almaya başlıyor.

iPhone X çıktıktan hemen hemen 2 ay sonra piyasada çentikli ekrana sahip 20’yi aşkın cihaz gördük. Apple, iPhone X çentiğinde kızılötesi sensörlerle bezeli olan TrueDepth adında bir sistem kullanmış, 3B yüz algılama teknolojisini getirmişti. Elbette diğer çentikli ekrana sahip cihazların çok önemli bir kısmı, bu teknolojiyi kopyalayamadı. Yani her şey görüntüyle sınırlı kaldı. Katlanabilir telefonlarda ise görüntüden ziyade teknolojik imkanlar ön planda.

Huawei, tarihin en pahalı seri üretime girecek akıllı telefonu Mate X’i 2600 dolara piyasaya sürecek. Fiyata gelen tepkileri muhtemelen önceden tahmin eden Hauwei, daha uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar için de tarih vermeyi tercih etti. Barcelona’da basın mensuplarıyla küçük bir toplantı yapan Huawei, katlanabilir telefonların ucuzlayacağına dair ipuçları verdi.

Huawei ve Samsung haricinde katlanabilir cihazlarıyla piyasayı sallamaya hazırlanan bir firma daha var. Çinli üretici TCL, belki Türkiye ya da küresel pazarda çok bilinmiyor olabilir, ancak MWC 19 standlarında sergilediği katlanabilir telefonlarıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Boydan açılıp tablet halini alan, enden katlanıp cüzdan halini alan telefonların yanı sıra TCL, bileği saran bir akıllı telefonun da üzerinde çalışıyor. Firma açık ve net bir şekilde yeni teknolojilerin ucuzlaması ve yaygınlaşması için çalışıyor. TCL’in cihazlarının 2020’den itibaren raflarda olacağı söyleniyor.

Xiaomi’nin geçtiğimiz ay Twitter üzerinden bir video ile ortaya çıkardığı katlanabilir telefonu, piyasanın en farklı cihazlarından birisi olarak karşımıza çıkacak. Zira cihaz bir değil iki kenarından da dikey olarak katlanıyor. Cihazın fiyatı ise devam etmekte olan MWC 19’da netleşecek, ancak Hindistan pazarı için çoktan netleşmiş durumda. Xiaomi Mi Mix Flex Hindistan’da 45.900 rupi başlangıç fiyatına sahip. Bu da TL karşılığı ile vergisiz 3450 TL’ye denk geliyor. Xiaomi, Mi Mix Flex’i global pazara yılın ikinci çeyreğinde sunmayı planlıyor. (Fiyatlar, global piyasada biraz daha yukarıya çıkabilir.)

Elimizdeki veriler, 2019’un ucuz katlanabilir telefonları için Haziran ve sonrasına işaret ediyor. Fiyatlaraki asıl düşüşü ise 2020’nin ilk aylarından itibaren piyasaya güçlü bir giriş yapması beklenen TCL gibi firmaların ürünlerinden sonra göreceğiz. Belki doğrudan TCL markalı bir telefon almak, yaygın pazarlarda bulunmadığı için zor olacak. Nitekim eş zamanlı olarak, Samsung ve Huawei gibi devlerin ucuz katlanabilir telefonlarını göreceğiz.

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