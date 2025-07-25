Katlanabilir telefon pazarında rekabet giderek kızışıyor. Markalar, farklı tasarımlar ve yenilikçi çözümlerle kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Bu yarışta öne çıkan isimlerden biri de üçe katlanabilir yapısıyla dikkat çeken Huawei oldu. Lansman öncesi Huawei Mate XT 2 ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Huawei, üçe katlanabilir telefon işinden vazgeçecek gibi görünüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil modeli Mate XT 2, henüz tanıtılmadan önce sızdırıldı ve bu sızıntı sayesinde cihazın hangi renklerle geleceği şimdiden belli oldu.

Huawei'in yeni modeli yavaş yavaş ortaya çıkarken tasarıma dair ilk ipuçları da kendini göstermeye başladı. Mate XT 2 ismini taşıyan bu cihazın, dört farklı renkle karşımıza çıkması bekleniyor.

Dört farklı renkle karşımıza çıkacak

İlk nesil model sadece iki renk seçeneğiyle gelmişti, ancak yeni cihazın Gizemli Siyah, Uğurlu Kırmızı, Kızıl Mor ve Parlak Beyaz olmak üzere dört farklı renkte sunulacağı konuşuluyor. Bu bilgi ise daha önce güvenilir sızıntılarla gündeme gelen bir kaynaktan geliyor.

Kısa süre önce GRL-AL20 model numarasıyla sertifika aldığı ortaya çıkan cihazın, 5G bağlantı ve uydu iletişimi desteğiyle geleceği söyleniyor. Ekran tarafında ise daha dayanıklı bir malzeme olan UFG camın kullanılacağı iddia ediliyor. Donanım kısmında da Huawei Pura 80 serisinde yer alan Kirin 9020 işlemcinin bu modele güç vereceği belirtiliyor.

Huawei Mate XT 2, üçe katlanan yapısıyla standart katlanabilir telefonlara göre daha uzun bir ekran sunacak gibi görünüyor. Tamamen açıldığında ekranın 10.2 inç büyüklüğüne ulaşacağı belirtiliyor. Teknik özellikler ve tasarıma dair diğer detaylar ise şimdilik resmiyet kazanmış değil.