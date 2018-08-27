Android Pie Güncellemesi Alacak Huawei Telefonlar Açıklandı

Android 9.0 Pie sürümünü içeren EMUI 9 güncellemesini alacak Huawei telefonları belli oldu.

Daha önce IFA'da duyurusunun yapılacağından bahsettiğimiz Huawei telefonlarına gelecek olan Android 9.0 Pie sürümünü içeren EMUI 9 güncellemesi için resmi açıklama geldi.

Bu hafta başlayacak olan IFA 2018'de duyurulması beklenen Android 9.0 Pie sürümü, Çinli firma kanadından gelen açıklamaya göre sadece 9 Huawei cihazı için uygulanacak. Öncelikle test aşamasına tabi tutulacak olan bu sürüm; Huawei’nin en güçlü telefonları olarak anabileceğimiz Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, P20 ve P20 Pro için test edilebilir olacak. Huawei’nin ülkemizde oldukça rağbet gören alt markası Honor tarafında ise Honor 10, Honor V10 ve Honor Play modelleri için günelleme gelecek. Diğer modeller için gelecek güncellemeler hakkında hala bilgilendirme yapılmamasına rağmen, Lite versiyonlarına da güncelleme gelmesi bekleniyor.

Android 9.0 Pie sürümü ile; metin büyüteci, Adaptive Battery denen güç yönetimini geliştiren uygulama ve harekete dayalı navigasyon gibi birçok yeni özellik kullanılabiliyor olacak. Ayrıca, GPU Turbo sisteminde de çeşitli iyileştirmelerin olacağı tahmin ediliyor.

Huawei, IFA’da yapacağı duyuru sonrasında vereceği güncelleme tarihi ile Android 9.0 Pie sürümünü getiren ilk markalardan olacak. Söz konusu 9 telefon dışında farklı telefonlar için de yeni Android sürümünün duyurulup duyurulmayacağını ise şirketten gelecek açıklamalar ile öğreneceğiz.