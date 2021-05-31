Huawei P50'nin Tanıtım Tarihi Açığa Çıktı

Ice Universe, Huawei'nin P50 ailesine ait olduğunu ileri sürdüğü bir tanıtım afişini sızdırdı. Afişte yer alan bilgiler, P50'nin tanıtım tarihi ile bu telefonun muhtemel kamera kurulumunu gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon sektörünün önemli sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan "Ice Universe", Çinli teknoloji devi Huawei ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda şirketin P50 serisine ait olduğu düşünülen bir tanıtım afişi paylaşan sızıntı kaynağı, yaptığı bu paylaşımla telefonun çıkış tarihini de paylaşmış oldu.

2 Haziran, Huawei için oldukça önemli bir tarih. Zira şirket, bu tarihte düzenleyeceği bir etkinlikte Watch 3 ile MatePad Pro 2'yi tanıtacak. Ancak Ice Universe tarafından yapılan paylaşım, etkinliğin yalnızca bu iki ürünle sınırlı olmayacağını gözler önüne seriyor. Ice Universe'ün paylaşımına göre Huawei, P50 isimli amiral gemisi ailesini de bu etkinlik kapsamında duyuracak.

Huawei'nin sızdırılan P50 tanıtım afişi

Huawei'nin yaklaşan amiral gemisiyle ilgili daha önce ortaya çıkan bilgiler, bu telefonun devasa bir kamera kurulumuyla geleceğini gözler önüne sermişti. İddialara göre bu akıllı telefon, Sony'nin 1 inç büyüklüğündeki IMX800 sensörle gelecek ve bu yüzden de iki farklı dairesel yapıda kamera kurulumuna sahip olacak. İşte bu kamera kurulumu, sızdırılan tanıtım afişinde de kendini göstermiş gibi duruyor.

Bu arada, Huawei P50 ailesi, şirket için büyük bir dönüm noktası olabilir. Zira beklentiler, bu telefonun Android yerine HarmonyOS işletim sistemiyle geleceği yönünde. Ancak bu noktada da kesinleşmiş bir şey bulunmuyor. 2 Haziran, Huawei ve akıllı telefon sektörü için çok büyük olaylara gebe ve o gün geldiğinde neler olacağını, hep birlikte göreceğiz.