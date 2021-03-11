Huawei P50 Pro'nun dünyanın ilk 1 inç kamera sensörüne sahip akıllı telefonu olabileceği söyleniyordu. Ancak OnLeaks tarafından paylaşılan yeni konsept tasarım, bir akıllı telefonda bu kadar büyük bir sensör kullanmanın o kadar da iyi bir fikir olmayabileceğini düşündürüyor.

ABD ambargosu nedeniyle son derece zorlu bir süreçten geçen Huawei, 2021 yılındaki ilk amiral gemisi akıllı telefonları olacak P50 ailesini tanıtmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki haftalarda duyurulması beklenen cihazların teknik özellikleri hakkında çok az bilgiye sahip olsak da daha önce pek çok telefonun tasarımını lansmandan haftalar önce ortaya çıkaran OnLeaks, Huawei P50 Pro’nun olası tasarımını paylaştı.

OnLeaks’e göre P50 Pro, önden bakıldığında standart bir Huawei amiral gemisinden çok da farklı görünmeyecek. Çift tarafı kavisli, ince çerçeveli bir ekrana sahip olacak Huawei P50 Pro’nun tek ön kamerası, ekranın orta üst kısmındaki delikte yer alacak. AMOLED panele sahip olacak bu ekranın 6,6 inç boyutunda olacağı söyleniyor.

Huawei P50 Pro, şu ana kadar bir akıllı telefonun sahip olduğu en büyük kamera sensörü ile gelebilir

Huawei P50 Pro’nun asıl dikkat çeken tasarım detayı, devasa arka kamera modülü olacak. Cihazın sol üst köşesine konumlandırılan kamera modülü, tek başına neredeyse arka yüzeyin 5’te 1’ini kaplıyor. Dahası OnLeaks, Bu devasa kamera modülünde yalnızca iki farklı sensör yer alacağını ön görüyor ki bu söylentinin gerçek olması halinde P50 Pro’nun bir akıllı telefonda kullanılmış en büyük kamera sensörüne sahip olacağını söylemek çok da yanlış olmaz.

Şu an için elimizde Huawei’nin sonbahar aylarına kadar en güçlü akıllı telefonu olacak P50 Pro modeli hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Görünen o ki Huawei, bir kez daha Google Servisleri’nin yokluğunu neredeyse rakipsiz kamera performansıyla telafi etmeye çalışacak. Lansman günü yaklaştıkça P50 ailesi hakkında daha fazla bilgi sızdırılmasını bekleyebiliriz.