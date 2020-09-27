Huawei, geçtiğimiz günlerde yeni akıllı saat ve bileklik modelleri Huawei Watch Fit ve Huawei Watch GT Pro 2'yi Türkiye'de satışa sundu. Yeni cihazlardan en çok dikkat çeken ise gelişmiş özellikleri ile neredeyse tam kapasiteli bir akıllı saat olan Watch Fit akıllı bilekliği oldu.

Çinli dev teknoloji şirketi Huawei, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiş olduğu Geliştirici Konferansı’nda iki yeni akıllı bileklik ve bileklik modelleri olan Huawei Watch Fit’i ve Huawei Watch GT 2 Pro’yu tanıttı. Dev bir rekabetin içerisinde olan Huawei, bu iki yeni modeliyle akıllı bileklik piyasasını sallayacakmış gibi duruyor.

Huawei’nin sunmuş olduğu iki model de fiyat performans açısından göz dolduruyor. Biz de sizler için bir akıllı bilekliğe göre son derece uygun fiyatlı Huawei Watch Fit akıllı bilekliğinin sahip olduğu tüm özellikleri inceledik. Keyifli okumalar dileriz. Dilerseniz ürüne Huawei Online Mağaza üzerinden ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Huawei Watch Fit’in teknik özellikleri:

Ekran:1,64 inç dokunmatik AMOLED

Çözünürlük: 456 x 280 HD

İşletim sistemi: Lite OS

Boyut: 46 x 30 x 10.7 mm

Ağırlık: 21 gram (Kayışsız ağırlık)

Hafıza: 4 GB

Bluetooth: 2.4 GHz, BT 5.0, BLE

Suya dayanıklılık: 5 ATM sertifikası

Huawei Watch Fit, bir akıllı bileklikten beklenebilecek tüm özellikleri karşılıyor gibi duruyor. Günlük bir bileklik şıklığında olan Watch Fit, spor konusunda da son derece iddialı. Bilekliğin içerisinde tam 96 adet egzersiz moduna sahip ve hareketleri uygulamanızda yardımcı olmak için egzersiz animasyonlarını bünyesinde bulunduruyor.

Huawei Watch Fit, uzun zaman hareketsiz kaldığınız zaman sizi spora teşvik etmek için uyarabilir, bir sonraki toplantınızı hatırlatabilir ve telefonunuzun kamerasını uzaktan kontrol etmenize olanak sağlar.

Huawei Watch Fit'in diğer akıllı bilekliklerden ne farkı var?

Huawei Watch Fit, sahip olduğu bazı özellikler sayesinde rakiplerinden bir adım önde olacakmış gibi duruyor. Öncelikle bilekliğin son derece hafif ve kibar olması büyük bir avantaj. Normalde Xiaomi Mi Band gibi Watch Fit’e benzer bileklikler bünyesinde çok fazla özellik bulundurmazken, Watch Fit bir akıllı bileklikte dair tüm beklentileri karşılayacak cinsten. Bilekliğin fiyatı ise pahalı akıllı bilekliklere eli uzanan müşterilere tereddütte bırakacak cinsten.

Bilekliğin pil ömrü ve hızlı şarj özelliği de akıllı bileklik arayanları tatmin edecek gibi duruyor. Hızlı şarj özelliği, telefonlarda sık rastladığımız bir özellik olsa da bunun akıllı bilekliğe uygulanması son derece güzel bir avantaj olmuş. Üstelik Huawei Watch Fit’in vaad ettiği pil ömrü, kullanmadığınızda ekranı kapatan akıllı bileklerin aksine sürekli açık olacak bir ekran üzerinden hesaplanıyor.

Tasarım

Bilekliğin boyutları: 46 x 30 x 10.7 mm

3 farklı renk seçeneği

Dikdörtgen ekran

Dayanıklı polimer elyaf

Huawei Watch Fit’in son derece zarif ve sportif bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dikdörtgen olan bu ekranı kaplayan çerçeve, dokulu mat malzemeden oluşuyor ve bilekliğin Sakura Pembe, Nane yeşili ve Grafit siyah olmak üzere üç farklı yumuşak kayış seçeneği bulunuyor.

Huawei Watch Fit, sahip olduğu tasarımın yanı sıra ağırlığının da son derece hafif olduğunu söylemekte fayda var. Kayışsız ağırlığı 21 gram olan bu bileklik, ne kadar uzun süre kullanılırsa kullanılsın rahatsız etmeyecek şekilde tasarlanmış.

Ekran

1,64 inç AMOLED ekran

456x886 HD çözünürlük

Kişiselleştirilebilir Always on Display ekran

Huawei Watch Fit, 1,64 inç büyüklüğünde AMOLED ekrandan oluşuyor. 456x886 HD çözünürlüğe sahip bu ekran, 16,7 milyon rengi içerisinde bulunduruyor. Ekranın altına yerleştirilmiş yüksek hassasiyetli ışık sensörü sayesinde bileklik, parlaklığını ortama göre otomatik olarak ayarlayabiliyor. Huawei Watch Fit’in ekranı Always on Display, yani sürekli açık olacak şekilde ayarlanmış.

Bu özellik sayesinde bileklik en güneşli havalarda bile ışık yansımalarını en aza indirerek kullanıcıya rahat bir görüntü sunuyor. Huawei Watch Fit’in ekranı, tamamen kişilleştirilebilir özelliğe sahip. Bu da telefonunuzda bulunan bir fotoğrafı rahatça bilekliğinizin arka planı yapabileceğiniz anlamına geliyor.

Sensörleri ile neyi ölçebiliyor?

HUAWEI TruSeen™ 4.0 kalp atış hızı izleme

TruSleep™ 2.0 uyku izleme

Oksijen Doygunluğu Tespiti

HUAWEI TruRelax™ stres izleme

Egzersiz takibi

Regl dönemi takibi

Huawei Watch Fit, kalp atışlarınızı kesintisiz bir şekilde 24 saat boyunca izliyor ve düşük ya da yüksek kalp atışına sahip olduğunuz zaman sizi uyarıyor. Akıllı bileklik, aynı zamanda kullanıcının uyku sürelerini ölçerek uyku analizi yapar ve daha kaliteli bir uyku düzenine sahip olmak için kullanıcıya bilimsel tavsiyelerde bulunur.

Huawei Watch Fit’in sahip olduğu oksijen doygunluğu tespiti sayesinde bilekliğiniz kanınızda bulunan düşük ya da yüksek oksijen oranlarında sizi uyararak daha sağlıklı bir hale gelmeniz için size referanslar verecektir. Bileklikte aynı zamanda stres izleme özelliği bulunuyor ve bu özellik sayesinde gergin ve stresli olduğunuz durumlarda bilekliğiniz, rahatlamanız için size nefes egzersizi tavsiyelerinde bulunacaktır.

Huawei Watch Fit, antrenmana başladığınız zamanı algılar, egzersizinize ne zaman ara vermeniz veya durmanız gerektiğini size hatırlatır. Bileklik, aynı zamanda antrenman sırasında harcadığınız eforları size gösterir ve spor sırasındaki kalp atışı gibi bilgilerinizi analiz ederek kaydeder.

Huawei Watch Fit’e regl dönemlerinizin başlangıç tarihini ve ne kadar sürdüğünü kaydedebilirsiniz. Sahip olduğu özellik sayesinde Huawei Watch Fit regl döneminin yaklaştığını kullanıcıya bildirim yoluyla hatırlatır. Bu özellik, ne yazık ki sadece Android destekli arayüzde kullanılabiliyor.

Yazılım

İşletim sistemi: Lite OS

Arayüz: Çoklu arayüz desteği

Telefonumu bul özelliği

Uzaktan kamera kontrol

Huawei Watch Fit, Huawei’in saatlerinde kullanmış olduğu Lite OS işletim sistemiyle birlikte geliyor. Cihazla son derece uyumlu çalışan bu işletim sistemi, bilekliğin pil ömrüne bir hayli katkıda bulunuyor. Bileklik, aralarından dilediğiniz gibi tercih edebileceğiniz yüzlerce arayüz desteğine sahip.

Huawei Watch Fit’te aynı zamanda bağlantı gerçekleştirdiğiniz cihazın konumunu bulma özelliği bulunuyor. Bu özellik, kayıp veya çalıntı gibi durumlarda bir hayli işe yarayacak cinsten. Bu akıllı bileklikle aynı zamanda Huawei cep telefonlarınızın kamerasını uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Pil ömrü ve şarj desteği

7 - 10 gün pil ömrü

Hızlı şarj özelliği

Huawei Watch Fit, pil ömrü konusunda da son derece iddialı duruyor. Bu akıllı bileklik, günlük olarak kullanımda kullanıcıya 10 gün pil ömrü vaad ediyor. Günlük kullanımın içerisine haftada 30 dakika egzersiz, 24 saat kalp atışı dinleme ve bilekliğin bildirim merkezi gibi birçok özelliği dahil ediliyor.

Bilekliği yoğun bir şekilde kullanırsanız ise pil ömrü 7 güne kadar dayanabiliyor. Huawei, Watch Fit’in sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi ile 5 dakika gibi kısa bir sürede şarj edildiği zaman, bütün gün kullanılabilir olacağını söylüyor. Huawei Watch Fit’in bataryasına genel olarak baktığımız zaman, bir akıllı bilekliğe göre gayet başarılı bir pil ömrü olduğunu söyleyebiliriz.

Fiyat ve sonuç

Huawei Watch Fit akıllı bilekliğin Türkiye fiyatı 899 TL. Huawei, Watch Fit alan herkese Bluetooth destekli selfie çubuğu da hediye ediyor. Bilekliğin, genel olarak sağlık ve spor üzerine yoğunlaştığını görüyoruz ve açıkçası Huawei Watch Fit’i hem akıllı saat hem de akıllı bileklik olarak düşünebiliriz.

Hem şık, hem de son derece fazla spor desteği sağlayan Huawei Watch Fit’i fiyat performans olarak değerlendirdiğimiz zaman son derece avantajlı buluyoruz. Tabi son söz yine de kullanıcılardan çıkacaktır. Huawei’nin yeni bilekliği hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağız.