Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Alışveriş yaparken uygun fiyatlı ve gerçekten işlevsel ürünler bulmakta zorlanıyorsanız doğru yerdesiniz.

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Amazon'da hâlâ 500 TL'nin altında satın alabileceğiniz, günlük hayatı kolaylaştıran teknolojik aksesuarlardan ev ürünlerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Biz de hem fiyat-performans açısından öne çıkan hem de kullanıcıların beğenisini kazanan bu ürünleri sizler için bir araya getirdik.

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500 TL ve altı ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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Bütçe dostu ürünleri bulabileceğiniz bazı kategoriler:

Sizin için seçtiğimiz uygun fiyatlı ürünler ise şöyle:

Claw's Crossfire V1 RGB Gaming Mouse

Listemizin ilk sırasında RGB aydınlatmasıyla dikkat çeken Claw's Crossfire mouse var. Mouse'un 12800 DPI ayarı sayesinde oyun tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza göre hassasiyeti anlık olarak değiştirebilirsiniz. Programlanabilir 7 tuşunun bulunması da ürünün bir diğer artısı.

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Belkin BoostCharge Duvar Şarj Cihazı

Elektronik cihazlarınızı kısa sürede şarj etmek istiyorsanız Belkin BoostCharge 45W USB-C şarj adaptörü tam da bunun için üretilmiş. Kompakt tasarımı sayesinde çantanızda rahatça taşıyabileceğiniz adaptör, USB Power Delivery desteğiyle akıllı telefonlardan tabletlere kadar birçok uyumlu cihazı hızlı ve güvenli şekilde şarj edebiliyor.

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Mercusys MS105G, 5-Port Masaüstü Switch

İnternet bağlantınızı daha fazla cihaza dağıtmanın bir yolunu arıyorsanız size Mercusys MS105G önerebiliriz. Beş adet Gigabit Ethernet portu sayesinde bilgisayar, oyun konsolu, akıllı TV ve NAS gibi cihazlarda yüksek hızlı kablolu bağlantı sunarken, tak-çalıştır yapısı sayesinde herhangi bir kurulum gerektirmeden saniyeler içinde kullanıma hazır hâle geliyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Baseus Cafule 100W Type-C to C Kablo

Baseus Cafule USB-C kablosu, örgü dış kaplaması sayesinde sıradan şarj kablolarına göre bükülme ve kopmalara karşı ekstra direnç sağlıyor. Hızlı şarj ve veri aktarımını destekleyen kablo, telefon, tablet ve USB-C girişine sahip diğer cihazlarla uyumlu çalışıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Katlanabilir Portatif Masa

Balkondan kampa pek çok farklı alanda kullanıma uygun olan bu masa, kolayca katlanıp açılabilen portatif bir yapıya sahip. Aynı zamanda bu ürün, az yer kaplıyor ve taşıması oldukça pratik.

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Jouis Kamp Lambası

5.000 mAh kapasiteli pile sahip olan Jouis kamp lambası, suya dayanıklı gövdesi sayesinde zorlu hava koşullarında kullanılabilir. Taşınabilir tasarımı sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her yere kolayca götürebileceğiniz bu ürün, ortamı aydınlatmak için oldukça ideal bir seçenek.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Coverzone Buharlı Hava Soğutucu

Listemize özellikle yaz mevsiminin de gelmesiyle ihtiyaç haline gelen bir ürünle devam ediyoruz. Taşınabilir tasarımı sayesinde masa üzerinde, yatakta veya dış mekânlarda kolayca kullanılabilen vantilatör, bulunduğunuz ortamda hava akışı sağlamaya yardımcı oluyor. Ayrıca su haznesine ekleyeceğiniz su ve buz sayesinde ortamı nemlendirebilirsiniz.

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Techfit Akıllı Baskül

"Kilomu takip etmek istiyorum." diyorsanız ve bu konuda detaylı veri sağlayan bir dijital tartı tavsiyesine ihtiyacınız varsa bu ürüne göz atabilirsiniz. Bilinen tartıların aksine yağ, kas, ve su ölçümü gibi farklı özelliklere de sahip olan bu ürün listemizde yerini aldı.

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REVENGE Cold Ice 65 Soğutucu İşlemci Fanı

Alüminyum heatsink yapısı sayesinde ısı dağılımını iyileştirmeye yardımcı olan ürün, bilgisayar bileşenlerinin daha stabil çalışmasına katkı sağlıyor. Ayrıca bu fan, Intel ve AMD ile uyumlu.

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Heartz XPL370 Araç Telefon Tutucu

Özellikle sürüş sırasında navigasyon kullanan veya telefonunu göz hizasında konumlandırmak isteyenlerin tercihi olan Heartz telefon tutucu, bu haftaki önerilerimizden sonuncusu. Ürün, ayarlanabilir yapısı ve güçlü vakumuyla da dikkat çekiyor.

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