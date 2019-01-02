HÜRKUŞ, Yerli Simulasyon Yazılımı HÜRSİM ile Eğitilecek

Ülkemizin ilk hava zaferinin baş kahramanı Vecihi Hürkuş'tan esinlenerek üretilen HÜRKUŞ'ları yerli HÜRSİM eğitecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile HAVELSAN arasında imzalanan yeni anlaşma ile birlikte, HÜRKUŞ'ları eğitecek olan simülasyon da belli oldu. Buna göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak olan HÜRKUŞ'lar için HAVELSAN'ın yeni simülasyonu HÜRSİM eğitecek.

HÜRKUŞ'ları kullanacak olan pilotların, sorunsuz ve üst düzey bir eğitim süreci geçirmesi amacıyla, manevra, acil durum ve uçak harekat durumlarını simüle edebilen yerli yazılım geliştiriliyor. Yerli cephane ve savaş aracı üretiminde olduğu kadar bu araçlarda kullanılacak yazılımların da ülke sınırları içerisinde geliştirilmesi düşüncesiyle harekete geçen HAVELSAN, yeni dönemde eğitim yardımcıları da geliştirecek.

HÜRSİM Projesi tamamlanınca, Hava Kuvvetlerimize perasyonel uçuş eğitim simülatörü, aletli uçuş eğitim simülatörü, temel uçak eğitim simülatörü, hava trafik kontrol istasyon simülatörü, uçak sistemleri arıza eğiticisi, uçuş/bakım ekibi uçağı terk etme eğiticisi ve bilgisayar tabanlı eğitim sistemleri teslim edilecek.

HAVELSAN, HÜRSİM'in teslim için İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan Simülatör Filo Komutanlığını öngörüyor. Teslim tarihi ise 2021 olarak belirlendi.