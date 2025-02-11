Hyundai Assan, "Hyundai Motor Türkiye" adıyla faaliyet göstermeye devam edecek. Şirketin yeni unvanı 2025 itibarıyla resmen geçerli olacak.

Hyundai Assan, şirket unvanını değiştirerek yoluna "Hyundai Motor Türkiye" adıyla devam edeceğini duyurdu. Yeni unvan değişikliği ile birlikte markanın Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmesi hedefleniyor.

Hyundai Assan, şirket unvanını "Hyundai Motor Türkiye" olarak değiştirme kararı aldığını açıkladı. Türkiye'de 1997 yılından bu yana üretim yapan Hyundai, İzmit’teki fabrikasında üretilen araçları 40’tan fazla ülkeye ihraç ediyor.

"Hyundai Motor Türkiye" adıyla devam ediyor

Üretimde kullanılan parçaların önemli bir kısmı yerel tedarikçilerden sağlanırken fabrikadaki yerlilik oranı %55’in üzerinde bulunuyor. 245 bin adetlik yıllık üretim kapasitesine sahip tesis, Hyundai Motor Company’nin Avrupa’daki stratejik üretim merkezlerinden biri konumunda. Şirketin yeni unvanı, 2025 yılı itibarıyla Hyundai Motor Company'nin hissedarlık oranının %97'ye ulaşmasıyla resmi olarak kullanılmaya başlanacak.

Hyundai Motor Türkiye adıyla devam edecek üretim, markanın küresel operasyonlarında önemli bir yer tutacak. Şirket, Türkiye’deki otomotiv üretimine ve ihracatına katkı sağlamayı sürdürecek.