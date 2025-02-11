Hyundai, Güney Kore'de yeni elektrikli crossover modelini tanıttı. Casper Electric Cross olarak isimlendirilen otomobil, küçük olsa da sevimli ve zorlu koşullara uygun.

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, düzenlediği bir etkinlikte Casper Electric Cross isimli yeni otomobilini tanıttı. Bu otomobil, Güney Kore'de Casper, bazı Avrupa ülkelerinde ise Inster ismiyle satın alınan otomobilin araziye odaklanan yeni bir versiyonu olarak karşımıza çıktı. Peki Hyundai Casper Electric Cross tüketicilere neler sunuyor?

Hyundai'ın yeni elektrikli otomobili, Casper'ın orijinal versiyonuna oldukça benziyor. Ancak yeni bir tasarıma sahip parçalı LED farlar, gümüş renkli detaylar ve tavan rafı, Casper Electric Cross'un orijinal versiyondan ayrılmasını sağlamış durumda.

Karşınızda Hyundai Casper Electric Cross

Hyundai'ın yeni elektrikli crossover modeli, modern bir iç tasarıma sahip. Çok renkli bir tasarım dili kullanmayı tercih eden Hyundai tasarımcıları, direksiyonun arkasına ufak bir gösterge paneli eklemişler. Orta konsolda da yine oldukça küçük boyutlu bir bilgi-eğlence ekranı görüyoruz.

Hyundai Casper Electric Cross'un kaput altına baktığımızda 113 beygir gücünde ve 147 Nm tork üreten küçük bir elektrik motoruyla karşılaşıyoruz. Bu elektrik motoru, 285 kilometre menzil sunan 49 kWh kapasiteli bir batarya ile eşleştirildi. Aracın maksimum hızı ile ilgili ise hiçbir açıklama yapılmadı.

Hyundai'ın yeni elektrikli crossover modeli, bugün Güney Kore pazarında satışa sunuldu. Aracın fiyatı ise 22 bin dolar olarak açıklandı. Ne Casper'ın ne de Inster'in Türkiye'ye gelmediğini düşünecek olursak bu model de ülkemize uğramaz gibi görünüyor.