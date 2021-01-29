Netflix'in Android Uygulamasına 'Uyku Zamanlayıcısı' Geliyor

Dijital film ve dizi platformu Netflix, kullanıcıların uzun zamandır istediği 'Uyku Zamanlayıcısı' özelliğini Android platformunda test etmeye başladı. Özellik beğenilirse tüm cihazlar için yayınlanabileceği aktarılıyor.

ABD merkezli dijital yayın devi Netflix, farklı platformlardaki uygulamalarını geliştirmek için yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göreyse şirket, uyumadan önce birkaç bölüm izlemek isteyen veya bir şeyler izlerken uyuyakalanları memnun edecek yeni bir özelliği Android uygulamasında test ediyor.

'Uyku Zamanlayıcısı' adı verilen bu özellik, adından da anlaşılacağı üzere kullanıcının bir saat aralığı belirlemesine ve bu süre sona erdiğinde oynatılan medyanın durdurulmasına olanak sağlıyor. Netflix kullanıcıları, oldukça basit ama kullanışlı olan bu özelliği uzun süredir bekliyordu.

Netflix, 'Uyku Zamanlayıcısı' özelliğini tüm platformlara getirebilir:

Netflix'in Android uygulaması için henüz test aşamasında olan 'Uyku Zamanlayıcısı' özelliği belirli sayıda kullanıcının karşısına çıkartılıyor. Teste dahil edilen kullanıcıları video izlerken bir saat simgesi karşılıyor ve dokunulduğunda 15, 30 veya 45 dakikalık bir zaman ayarı seçeneği sunuyor. Bu süre sona erdiğinde ise uygulama videoyu oynatmayı durduruyor.

The Verge tarafından aktarılana göre Netflix, test başarılı olur ve kullanıcılar bu özelliği severse özelliği diğer cihazlar için de sunabilir. Bununla birlikte yeni özelliğin şimdilik yalnızca yetişkin profillerinde kullanılabildiğini de belirtelim.

Netflix'in bu yeni özelliğiyle birlikte kullanıcılar, hem sabah boş bir bataryayla karşılaşmamış olacak hem de bir dizide nerede kaldığını daha kolay takip edebilecek. Bu açıdan bakıldığında özelliğin kullanıcıların geneli tarafından sevileceğini söyleyebiliriz.

Peki, siz Netflix'in yeni özelliği hakkında neler düşünüyor musunuz? Bu özellik cihazınız için yayınlansa kullanır mıydınız? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.