Tüm dünyada kripto paralara yönelik düzenlemeler sürekli olarak güncellenirken Türkiye’de yapılacak yeni bir düzenlemeye dair bazı iddialar ortaya çıktı. Bybir Türkiye Müdürü tarafından alınan duyumlara göre yerli kripto para borsalarından kripto para çekimi yapmak mümkün olmayacak.

Kripto paraların bu yılın başlarında elde ettiği ani popülerlik, hükümetlerin ekonomi alanındaki sorumlularının kafalarını allak bullak etmişti. Zira bu yükselişe kadar bu para birimlerine dair siyasi bir endişe yoktu. Ancak kripto paraların trend haline gelmesiyle hükümetler, dijital varlıklara yönelik düzenlemeler getirmede adeta yarışa girdi. Durum bu kadar yeniyken hiçbir ülke, henüz keskin ve kalıcı kararlara ulaşamadı.

Kripto paralara yönelik düzenlemeler ülkemizde de hâlâ tartışılırken bu konuda şaşırtıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Kripto para borsası Bybit’in Ülke Müdürü Doruk İşmen, Twitter’dan yaptığı açıklamayla yerli borsalardan kripto para çekimi yapılamayacağına dair bir duyum aldığını açıkladı.

Yerli borsadan kripto çekimi yapmak mümkün olmayabilir

Kripto para düzenlemelerinin ardı ardına geldiği Türkiye’de bu konuda yapılan ilk büyük düzenleme, 16 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kripto para birimlerinin doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmet ödemelerinde kullanılmasına getirdiği yasak olmuştu. Daha sonra kripto para borsaları da kara para aklama ve terör finansmanı yapan şirketlere getirilen kurallara tabii tutuldu. Bybit Türkiye Müdürü Doruk İşmen’in aldığı bir duyuma göre bu sınırlamalara bir yenisi eklenebilir.

Doruk İşmen, Türkiye’de yerli kripto para borsalarından kripto para çekimi yapılamayacağına dair duyumlar aldığını Twitter hesabından açıkladı. Bunun kripto ruhuna aykırı olduğunu ifade eden İşmen’e yanıt veren Socios.com Türkiye Yöneticisi Altuğ Öztürk, “Revolut vb. platformlarda da sadece al-sat var ama çekim yok. Bankalar insanların paralarını kendi cüzdanlarına çekebilme durumunu yüksek risk olarak görüyorlar. Saçmalık, gerçekleşeceğini sanmıyorum.” ifadelerini kullandı. Benzer duyumlar aldığını söyleyen Ahmet Usta ise uğradığı hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti: “Dönemler geçer hatalar anlaşılır ama kaçan artık tren değil uzay aracı, gelen meteordan mağaraya girip korunmak da mümkün değil.”