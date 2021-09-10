Mastercard, kripto paralarla ilgili güvenlik analizleri yapan Ciphertrace isimli şirketin satın alındığını duyurdu. Dijital paraların güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak bu adım, yatırımcılar için de olumlu bir gelişme olarak yorumlandı.

Bundan bir süre önce kripto para sektörüne giriş yapan dünyanın en büyük finans şirketlerinden Mastercard, sektördeki yerini sağlamlaştıracak bir adım attı. 2016 yılında kurulan ve 900'den fazla kripto para biriminin takibini yapan Ciphertrace isimli şirketi satın alan Mastercard, bu sayede dijital dünyadaki güvenliği sağlamaya çalışacak gibi görünüyor.

Ciphertrace, Blockchain sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi. Teknolojinin güvenliğini sağlamak için kripto paralar ile ilgili olayları inceleyen şirket, birkaç aydır da tamamen merkeziyetsiz borsalar (def) üzerinde yoğunlaştığını açıklamıştı. Mastercard'ın satın alma hamlesi, Ciphertrace'in bugüne kadar doğru işler yaptığının açık bir göstergesi.

"Dijital paraların güvenilir olması gerek"

Konuyla ilgili açıklamalar, Mastercard'ın siber güvenlik ve istihbarat biriminin başındaki isim olan Ajay Bhalla tarafından yapıldı. Bhalla, dijital para birimlerinin faydalı olduğunun herkes tarafından kabul edildiğini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Bhalla'ya göre kripto para dünyasında yatırımcı güvenliğinin de sağlanması gerekiyor ve Ciphertrace, yaptığı çalışmalarla bu durumu sağlayabilecek isimlerden bir tanesi.

Mastercard ile Ciphertrace arasındaki satın alma işleminin ne zaman tamamlanacağı bilinmiyor. Ayrıca taraflar, bu satın almanın ne kadara mal olduğuna dair bir şey de söylemediler. Ancak her şeye rağmen bu satın alma çok önemli. Zira Mastercard gibi klasik finan hizmeti veren onlarca yıllık bir şirketin yeni bir teknoloji olan Blockchain ve kripto paraya yatırım yapıyor oluşu, dünya düzeninin değişmeye başladığının açık bir göstergesi...