Malatya İnönü Üniversitesi’nde görev yapan akademisyen çift, lazer silahlarına karşı hava araçlarını koruyacak yenilikçi bir kompozit madde geliştirdi. Bu maddenin, havacılık sektöründe devrim yaratması bekleniyor.

Malatya İnönü Üniversitesi'nde görev yapan Kimya Mühendisi Dr. Yeliz Toptaş ve Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş, hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir malzeme geliştirdi.

Malzeme, sudan iki kat hafif olup 2.600 derece üzerindeki sıcaklıklara dayanabiliyor. Patent başvurusu yapılan bu yenilikçi madde, nano partiküller, metal oksitler ve bor katkılı mineraller içeriyor.

Peki bu malzeme tam olarak nasıl çalışıyor?

Dr. Yeliz Toptaş'a göre geliştirilen malzeme lazer silahlarından gelen yüksek ısı enerjisini emerek tüm yüzeye yayıyor ve hızlı bir şekilde soğutuyor.

Böylece hava araçları minimum zarar görüyor. Malzeme, kimyasal erozyona ve korozyona karşı oldukça dayanıklı olup nem ve suya karşı da dirençli.

Türkiye’de ilk kez üretilen bu kompozit malzeme, makro ve mikro gözeneklere sahip.

Bu gözenekli yapılar, lazer silahlarından gelen ısıyı tüm yüzeye yayarak aşırı ısınmayı engelliyor. Ayrıca malzemenin ekonomik olması ve tamamen yerli üretim olması da büyük bir avantaj.

Malzemenin içeriğinde bulunan bor bileşikleri, 2.600 derece üzerindeki ısıya dayanmasını sağlarken hızlı soğuma özelliği kazandırıyor.

Dr. Yeliz Toptaş, havacılık sektöründe kullanılan aerojel gibi malzemelerle kıyaslandığında, kompozit malzemenin oldukça üstün olduğunu belirtiyor.

Aerojellerin kırılgan yapıları nedeniyle kullanım alanlarının sınırlı olduğunu ancak geliştirilen kompozit malzemenin yüksek dayanıklılığı sayesinde çok daha geniş kullanım alanına sahip olduğunu vurguluyor.

Malzemenin kimyasal içeriği, havacılık endüstrisindeki güvenlik, dayanıklılık ve performans kriterlerini iyileştirme potansiyeline sahip.

İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Toptaş, ABD’nin Wichita State Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Ramazan Asmatülü’nün yönlendirmesi ile bir yıl içinde bu projeyi tamamladıklarını belirtiyor.

Malzemenin havacılık sektöründe büyük bir değişim yaratması bekleniyor. Malzemenin sudan iki kat hafif olması, yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı ve ekonomik üretim maliyeti gibi özellikleri, havacılık ve savunma sanayisinde devrim yaratacak nitelikte.

Üretim aşamasında sıvı olarak başlayan ve hava ile temas ettikçe katılaşan malzeme, esneklik ve uyarlanabilirlik açısından da büyük avantaj sağlıyor.

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