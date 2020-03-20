Bilim İnsanları, 2 Yeni Köpek Balığı Türü Keşfetti

Araştırmacılar, Doğu Afrika yakınlarındaki sularda 2 yeni köpek balığı türü olduğunu belirledi. Yeni keşfedilen köpek balıklarının yaklaşık bir metre uzunluğunda olduğu ve ‘Sixgill Shawshark’ adı verilen bir gruba ait olduğu bildirildi.

Yeni keşfedilen köpek balıklarının en belirgin özelliğinin testere benzeri burunları olduğu söylendi. Hamburg'da bulunan Elasmobranch Araştırma Laboratuvarı’ndan Biyolog Simon Weigmann, “Bu çalışma Batı Hint Okyanusu'nun köpek balığı biyoçeşitliliği açısından ne kadar önemli olduğu tezini güçlendiriyor” açıklamasını yaptı. Weigmann ve meslektaşlarının yeni köpek balıkları hakkındaki bulgularını 18 Mart günü PLoS ONE dergisine bildirdiğini de ekleyelim.

Testere cinsi köpek balıkları; avlarını kesmek için kullandıkları, sivri çıkıntılarla dolu, uzun, düz burunlarıyla biliniyor. Bu türdeki çoğu köpek balığının, vücutlarının her iki yanında beş solungaç yarığı bulunuyor. Şimdiye kadar Pliotrema Warreni olarak bilinen altı solungaç yarığı olduğu düşünülen tek testere köpek balığı türü, Güney Afrika ve Güney Mozambik çevresindeki sularda bulunmuş durumda ancak başka şüpheler de mevcut.

Bu sıra dışı özelliğin köpek balıklarının hayatta kalmasında çok önemli bir rol oynamıyor gibi göründüğünü eklememiz gerek. Weigmann da bu durumu, “Altı solungaç, çok ilkel köpek balıklarında sıradan bir özellik olarak kabul edilir. Altı solungaç yarığına sahip olmalarının aslında hiçbir avantajı yoktur” sözleriyle açıklıyor.

Denizdeki tek tür değil:

Warreni türünün denizdeki tek altı solungaç yarıklı testere türü olmadığına dair ilk ipucu, 2017'de Madagaskar'ın güneybatısındaki Andavadoaka köyündeki bir balıkçının Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde bulunan Weigmann'ın meslektaşı Ruth Leeney ile temasa geçmesiyle ortaya çıkmış. Daha sonra 2017 ve 2019 yıllarında Weigmann'ın meslektaşlarından birkaçı, balıkçıların Zanzibar sahilinde yakaladığı iki testere türü köpek balığını araştırmacılara göndermiş. Kapsamlı bir incelemeden sonra araştırmacılar, örneklerin 'Sixgill Shawshark’ın üçüncü bir türü olduğunu ilan etmiş.

Weigmann, “İki yeni türün tanımlanması ve resmi tanımı, nadirlik ve nüfus durumlarını değerlendirmenin yanı sıra balıkçılık operasyonlarına karşı kırılganlıklarını değerlendirmek için son derece önemli” diyor. Dünyanın çeşitli sularında bu tarz araştırmaların son hızla sürdüğü biliniyor ve bilim insanları geçmişi aydınlatmaya devam ediyor.