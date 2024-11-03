Juliana isimli Alman bir çoban köpeği, II. Dünya Savaşı sırasında beklenmedik bir performans göstererek büyük bir felaketin önüne geçti. Onun gösterdiği çabayı görenler ve duyanlar, ona hayranlık duymaktan kendini alıkoyamadı.

Öyle ki bu köpek, zekâsı ve ileri görüşlülüğü sayesinde bir bombayı etkisiz hâle getirmeyi başardı.

Gelin, hikâyenin detaylarına bakalım.

İngiltere, II. Dünya Savaşı sebebiyle saldırı altındaydı.

Naziler endüstriyel hedeflere, kasabalara ve şehirlere kitlesel hava saldırıları düzenledi. Bu bombalamalar, yaklaşık 2 milyon evin yıkılmasına, 40.000’den fazla sivilin ölümüne ve binlerce insanın yaralanmasına sebep oldu.

Nisan 1941’de ise Juliana isimli bir Alman çoban köpeği ve sahibinin yaşadığı evin çatısına yangın bombası düştü. Bu bombayı fark eden Juliana, bombaya doğru yürüdü, üzerine idrarını yaptı.

Juliana, bu hareketiyle yangın bombasını söndürdü ve yangının yayılmasını önledi.

Köpeğin bu başarısı dolayısıyla kendisine Mavi Haç madalyası verildi. 3 yıl sonrasında ise tarih, resmen tekerrür etmişti. Kasım 1944’te Juliana’nın sahibinin, ayakkabı dükkânında bir yangın çıktı.

Akıllı köpek çıkardığı seslerle ve hareketleriyle, sahibini uyardı ve herhangi bir can kaybı olmadan dükkan boşaltıldı. Juliana, bu başarısı için de ikinci bir Mavi Haç ile ödüllendirildi.

Ancak Juliana, 1946 yılında sahibinin posta deliğinden atılan bir zehri fark etmeden içti ve hayata gözlerini yumdu. Sonrasında bu köpeğin kahramanca eylemleri, sulu boya ile yapılan bir portre ile resmedildi.

Özetle Juliana, askerî bir çalışma köpeği olmasa da onun fantastik hikâyesi, köpeklerin, insanların ciddi anlamda en iyi dostu olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi.

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