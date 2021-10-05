2. El Araba İlanlarında İnsanı İşkillendiren İfadeler

Bazı abartılı ibarelerin kullanıldığı ilanlardan uzak durmakta fayda var. Metinler tuhafsa, fotoğraflarda araç plakası gizlenmişse insan işkilleniyor ister istemez. Ne de olsa ortalık dolandırıcı kaynıyor.

İkinci el araba piyasasında dönen katakülleleri biliyorsunuz. Galericiler, dolandırıcılar, hasarlı aracı temiz diye yutturmak isteyenler yüzünden kılı kırk yararak araba almaya çalışıyoruz. İlanlarda kullanılan bazı jargonlar aslında birtakım ipuçları verebiliyor.

Ahlaki anlamda ciddi bir sorunun olduğu bu piyasada düzgün bir araba almak istiyorsanız çok acele etmemenizde fayda var. İlk olarak, güvendiğiniz dostlarınıza ve aile fertlerinize haber vererek yakın çevrenizde satılık olan bir araba olup olmadığını yoklayın. Alın terinizle kazandığınız para boşu boşuna birilerinin cebini doldurmasın. İşte bu klişeleşmiş ifadeleri gördüğünüzde dikkatli olmanızda fayda var:

"Son 1 hafta! İndirime girdi, ilk gelen alır" (Bir hafta sonrasında alan olmazsa ne yapıyorlar acaba?)

"Sigorta şirketinin şişirmesi sonucu" (50 bin liralık hasar kaydı vardır ama sigortadan para alabilmek için öyle olmuştur, yersen.)

"Sercan Bey'e opsiyonlanmıştır", "Bilmem kime hayırlı olsun", "Kapora alındı" (Madem öyle, ilandan kaldırın aracı.)

"Boya takıntısı olanlar aramasın" (Çakalın, sansarın, yaban çakalının hası olabilir.)

"Beyaz Melek satışta", "Maviş'e veda", "Şehrin Haylazı" (Lakap takılmış bir araba ilanı gördüğünüz an direkt es geçin. Muhtemelen bir apaçi tarafından kullanılmıştır.)

"Memurdan, öğretmenden, doktordan, bayandan" gibi meslek ve cinsiyet içeren açıklamalar. (Ne yani, özel sektörde çalışanlar kötü mü kullanıyor?)

"Full artı fulllllll" (l harfi arttıkça donanım sayısı da artıyor galiba.)

"Askerlik nedeniyle satılık" (Gereksiz detay verenler de insanın içine kurt düşürüyor.)

"Hastasına satılık" (Meali "modifiye ile arabayı mahvettik" demek oluyor.)

"Dosta gider, dosta gidecek araba" (Adam o kadar muhteşem biri ki dostuna yaptığı muameleyi herhangi birine yapmaya hazır, yeter ki paradan haber verin.)

"Çıtır hasarlı" (Ağır hasar kayıtlıdır o, çıtır olsa duramazsın.)

"Keyfekeder boyalı" (En az 5 takla atmış bile olabilir.)

"Bilen bilir" (Bilenler bilir, "bilen bilir" diyen adamdan mal alınmaz.)

"Deyişen yoktur" (Yazım dilini düzgün kullanmayan ilanlardan her zaman uzak durun. Muayyer, muhayyer, muğayyer gibi şeyler yazan versiyonları da var bunların.)

"Kelepir" (Bunu duyunca mekanı terk edin.)

"Ev alacam, iş kuracam, arsa alacam; o yüzden satıyorum." gibi ne sebeple sattığını ilana yazmak. Fazladan verilen her gereksiz bilgi muhtemelen yalandır.

"Gırtlak dolu" (Tofaş için bile bu betimlemeyi kullananların içtiğinden istiyoruz.)

"Garaj arabası" (3 senede 100.000 km yapmış araba için bile garaj arabası yazanlar var.)

"Aracımız" ifadesi varsa hiç bulaşmayın. Galerici ya da al-satçıdır.