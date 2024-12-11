Suriye'de yıllar sonra sona eren iç savaş, ülkemizdeki mültecilerin ilan sitelerine akın etmesine yol açtı. Kimi arabasını, kimi motosikletini kimi ise akıllı telefonunu satmak için ilan veriyor.

Orta Doğu, son günlerde çok ilginç bir süreçten geçiyor. Suriye'de 10 yıldan uzun süredir devam eden iç savaş, geçtiğimiz günlerde muhaliflerin sadece birkaç gün devam eden saldırıları neticesinde son buldu. Beşşar Esad rejimi, beklenmedik bir şekilde çöktü. Esad ve ailesi, ülkeyi terk ederek Rusya'ya sığındı.

Tabii bu durum, Türkiye'yi de doğrudan etkiledi. Neticede ülkemizde milyonlarca Suriyeli mülteci vardı ve bunlar, yavaştan ülkelerine dönmeye başladılar. Bu da Türkiye'deki ilan sitelerinde hareketlenmeye yol açtı. Platforma son günlerde yüklenen ilanların çok büyük bir bölümü, Suriyeli mültecilere aitti. Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler, sıcak paraya ihtiyaç duyuyorlardı.

"Acil satılık suriyeye gidecem"

Yukarıda, Türkiye'deki en popüler ilan sitesinde yer alan örnek bir ilanı görüyoruz. "Acil satılık suriyeye gidecem" başlığına sahip olan ilanda, 2008 model Renault Symbol satışı yapılmak istendiğini görüyoruz.

Başka bir ilanda ise yine Suriye'ye dönüş yapacak birisini görüyoruz. Bu kez ilandaki araç, 1997 model Mitsubishi L300.

Tabii ilan sitelerindeki ilanlar bunlardan ibaret değil. Kimisi akıllı telefonunu kimisi ise iş yerini devretmek için harekete geçmiş durumda. Ayrıca motosiklet satışı gerçekleştirmek isteyen mülteciler de bulunuyor.

Bu arada; vatandaşlarımız için bir uyarı yapalım. Eğer bir otomobil MA, MB veya MZ gibi bir plakaya sahipse bu aracı Türk vatandaşı olarak satın alamazsınız. Çünkü bu tür plakaya sahip araçlar yabancılar için tanımlanmıştır. Bu yüzden ilanların bu kadar çoğaldığı bir dönemde her zaman olduğundan çok daha fazla dikkatli olmakta fayda var. Ucuza araba buldum diye sevinirken dolandırılmayın!