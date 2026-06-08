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İlk Elektrikli Range Rover Geliyor: İşte Hakkında Bilinenler

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Range Rover Electric, markanın ilk tamamen elektrikli SUV modeli olarak 2026’da yollara çıkmaya hazırlanıyor. Gecikmenin ardından yeniden sahneye çıkan model; güçlü bataryası, 800V altyapısı ve Range Rover’a özgü lüks arazi karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk Elektrikli Range Rover Geliyor: İşte Hakkında Bilinenler
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Range Rover denince akla konforlu kabinler, güçlü motorlar ve arazi konusunda kendini kanıtlamış dev SUV’lar geliyor. Ancak otomobil dünyası artık bambaşka bir yöne ilerliyor. İşte Range Rover Electric de tam bu değişimin ortasında, markanın elektrikli geleceğe attığı en ciddi adımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Daha önce satış süreci ertelenen elektrikli SUV, bu kez gerçekten sahneye çıkmaya çok yakın görünüyor. Marka, modelin 2026 içinde siparişe açılacağını doğrularken aracı Wimbledon gibi prestijli etkinliklerde göstermeye hazırlanıyor. Yani Range Rover, elektrikli dönüşümünü sessiz sedasız değil, oldukça gösterişli bir şekilde başlatacak.

İçerikten Görseller

İlk Elektrikli Range Rover Geliyor: İşte Hakkında Bilinenler
Range-Rover-EV-drivetrain-teaser
Range-Rover-Electric-internals
Range-Rover-Plug-in-Hybrid-dashboard

Markanın elektrikli geleceği ilk kez bu kadar net göründü

Range-Rover-EV-drivetrain-teaser

Range Rover Electric, dışarıdan bakıldığında klasik Range Rover çizgisinden kopmayan bir otomobil olacak. Ancak kaputun altında artık içten yanmalı motor yerine tamamen elektrikli bir sistem bulunacak. Marka, bu modelde sessizliği, güçlü hızlanmayı ve arazi kabiliyetini aynı potada eriterek alışılmış Range Rover hissini korumayı hedefliyor.

Özellikleri

Özellik Range Rover Electric
Batarya 117 kWh
Elektrik altyapısı 800V mimari
Motor yapısı Çift elektrik motoru
Güç 542 hp
Tork Yaklaşık 850 Nm
Beklenen menzil En az 483 km
Çekiş sistemi Dört tekerlekten çekiş
Çekme kapasitesi 3,5 tonun üzerinde
Süspansiyon Çift odacıklı havalı süspansiyon
Sürüş desteği Tek pedal sürüş
Gövde seçenekleri Standart ve uzun aks mesafesi

Range-Rover-Electric-internals

Range Rover Electric için resmî fiyat henüz açıklanmadı ancak beklenti, modelin markanın en üst seviye V8 seçeneklerine yakın bir etikete sahip olacağı yönünde. İngiltere’de fiyatın 150 bin sterlinin biraz altında olabileceği konuşuluyor. Türkiye fiyatı içinse şimdilik beklemek gerekiyor çünkü henüz net bir bilgi paylaşılmış değil.

Range-Rover-Plug-in-Hybrid-dashboard

Range Rover Electric, sadece yeni bir model değil; markanın lüks SUV anlayışını elektrikli çağa nasıl taşıyacağını gösterecek ilk büyük sınav olacak. 117 kWh batarya, 800V mimari ve yüksek çekiş gücü kâğıt üzerinde oldukça iddialı. Ancak asıl merak edilen şey, bu otomobilin klasik Range Rover hissini ne kadar koruyabileceği.

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Araba Elektrikli Araba

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