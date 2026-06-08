Range Rover Electric, markanın ilk tamamen elektrikli SUV modeli olarak 2026’da yollara çıkmaya hazırlanıyor. Gecikmenin ardından yeniden sahneye çıkan model; güçlü bataryası, 800V altyapısı ve Range Rover’a özgü lüks arazi karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Range Rover denince akla konforlu kabinler, güçlü motorlar ve arazi konusunda kendini kanıtlamış dev SUV’lar geliyor. Ancak otomobil dünyası artık bambaşka bir yöne ilerliyor. İşte Range Rover Electric de tam bu değişimin ortasında, markanın elektrikli geleceğe attığı en ciddi adımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

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Daha önce satış süreci ertelenen elektrikli SUV, bu kez gerçekten sahneye çıkmaya çok yakın görünüyor. Marka, modelin 2026 içinde siparişe açılacağını doğrularken aracı Wimbledon gibi prestijli etkinliklerde göstermeye hazırlanıyor. Yani Range Rover, elektrikli dönüşümünü sessiz sedasız değil, oldukça gösterişli bir şekilde başlatacak.

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Markanın elektrikli geleceği ilk kez bu kadar net göründü

Range Rover Electric, dışarıdan bakıldığında klasik Range Rover çizgisinden kopmayan bir otomobil olacak. Ancak kaputun altında artık içten yanmalı motor yerine tamamen elektrikli bir sistem bulunacak. Marka, bu modelde sessizliği, güçlü hızlanmayı ve arazi kabiliyetini aynı potada eriterek alışılmış Range Rover hissini korumayı hedefliyor.

Özellikleri

Özellik Range Rover Electric Batarya 117 kWh Elektrik altyapısı 800V mimari Motor yapısı Çift elektrik motoru Güç 542 hp Tork Yaklaşık 850 Nm Beklenen menzil En az 483 km Çekiş sistemi Dört tekerlekten çekiş Çekme kapasitesi 3,5 tonun üzerinde Süspansiyon Çift odacıklı havalı süspansiyon Sürüş desteği Tek pedal sürüş Gövde seçenekleri Standart ve uzun aks mesafesi

Range Rover Electric için resmî fiyat henüz açıklanmadı ancak beklenti, modelin markanın en üst seviye V8 seçeneklerine yakın bir etikete sahip olacağı yönünde. İngiltere’de fiyatın 150 bin sterlinin biraz altında olabileceği konuşuluyor. Türkiye fiyatı içinse şimdilik beklemek gerekiyor çünkü henüz net bir bilgi paylaşılmış değil.

Range Rover Electric, sadece yeni bir model değil; markanın lüks SUV anlayışını elektrikli çağa nasıl taşıyacağını gösterecek ilk büyük sınav olacak. 117 kWh batarya, 800V mimari ve yüksek çekiş gücü kâğıt üzerinde oldukça iddialı. Ancak asıl merak edilen şey, bu otomobilin klasik Range Rover hissini ne kadar koruyabileceği.