Yönetmen ve YouTuber İlker Canikligil'in Tutuklandığı Açıklandı

Söylemleri nedeniyle geçtiğimiz gün gözaltına alınan İlker Canikligil'in tutuklandığı açıklandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve FluTV kanalındaki bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İlker Canikligil tutuklandı.

İlker Canikligil, FluTV YouTube kanalında bir taksiciyle olan sohbetini anlatmış ve bir kesimi "alt sınıf" olarak nitelendirmişti.

FluTV'nin yaptığı açıklama:

İlker Canikligil'in Star Wars serisine atıfta bulunarak "Execute Order 66" ifadesini kullanması beraberinde sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

FluTV'nin X hesabı üzerinden yapılan açıklamada FluTV'nin yayınlarına devam edeceği belirtilirken, İlker Canikligil'in tutuklandığı bilgisine ve moralinin yerinde olduğuna yer verildi.

İlker Canikligil'in tutuklanma sebebini merak edenler için: