IMDb, 2019’un En Çok Beklenen 10 Filmini Açıkladı

Binlerce kişinin oylarıyla belirlenen "2019'un En Çok Beklenen 10 Filmi" listesi yayımlandı.

2018 yılının bitmesine iki hafta gibi bir süre varken bu yılın gişe hasılatı konusunda fazlasıyla verimli bir sene olduğunu söyleyebiliriz. 15 filmin dünya çapında 500 milyon dolar barajını geçtiği senede 4 film 1 milyar dolar sınırını yerle bir etti. Bu seneki en büyük film ise 2,05 milyar dolarla Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı oldu. Bu hasılatla birlikte tüm zamanların en çok gişe yapan filmleri listesinde dördüncü sıraya oturdu.

2018 yılındaki en iyi film stüdyosu Marvel oldu ve gelecek sene de benzer bir rotada olacak gibi görünüyor. 2019 yılında bizi bekleyen beş adet Marvel filmi var. Bu filmlerin arasında Captain Marvel’ın yanı sıra Avengers: Endgame, Dark Phoenix, Spider-Man: Far From Home ve The New Mutants bulunuyor.

Bu filmlerin neredeyse hepsi gişe rekorlarını kıracak gibi görünüyor ancak Marvel’ın dışındaki stüdyolardan da beklenen filmler mevcut.

250 milyon ziyaretçiye sahip IMDb’nin açıkladığı listede ise 2019’un en çok beklenen filmleri açıklanmış durumda. Liste ise şu şekilde:

10- Hellboy (12 Nisan)

9- Alaaddin (24 Mayıs)

8- Joker (4 Ekim)

7- Glass (18 Ocak)

6- It: Chapter Two (16 Eylül)

5- The Irishman

4- Once Upon A Time In Hollywood (9 Ağustos)

3- Dark Phoenix (7 Haziran)

2- Avengers: Endgame (26 Nisan)

1- Captain Marvel (8 Mart)

Listede bulunmayan John Wick ya da Hayvan Çiftliği gibi filmler bazı hayranları üzmüş olsa da ilk 10'a girememeleri beklenmedikleri anlamına gelmiyor. 2019 yılında izlemek için geri sayıma başladığınız filmleri yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.