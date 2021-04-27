IMF'in Raporuna Göre Türkiye Pandemi için Az Harcama Yapıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye için çarpıcı bir rapor yayınlandı. Salgınla mücadele konusunda gayri safi yurtiçi hasılasına oranla en az harcama yapan ülkeler arasında Türkiye’nin yer aldığını belirtti. COVID-19 pandemisinin ciddi can kayıplarına neden olduğu bu günlerde IMF’in yorumu gerçekten dikkate alınmalı.

IMF’nin COVID-19’la mücadelede mali önlemler başlıklı raporu tüm dünyada pandemiyle mücadele konusunda ayrılan bütçeleri gözler önüne seriyor. Ocak 2020’den Mart 2021’i kapsayan raporda ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) ve pandemiye ayırdıkları bütçe oranlanmış durumda. Euronews’in aktardığı habere göre Çin Halk Cumhuriyeti Makao Özel İdari Bölgesi yüzde 27,4’le ilk sırada yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri yüzde 25,5’le ikinci sırada yer alıyor.

Dünyanın iki dev ülkesinin bu denli yüksek harcamalar yapmasına karşın GSYİH oranında yüzde 10’dan fazla harcayan ülkeler; Macao, Birleşik Krallık, Japonya, Avusturya, Yunanistan, Hong Kong, Yeni Zelanda, Singapur, Mauritius, Mikronezya Federal Devletleri, Tuvalu, Kiribati, Lesotho, Doğu Timor, İsrail, Almanyai Kanada ve Avustralya olarak gösteriliyor. Küresel çapta harcama ortalama yüzde 9,2 olarak gösteriliyor. İşin kötü kısmı Avrupa Birliği’nde ortalama yüzde 3,2.

Türkiye GSYİH’nın yüzde 1,9’unu salgınla mücadeleye harcıyor

Türkiye bu konuda en az harcama yapan ülkeler listesi içinde yer alıyor. GSYİH’nın sadece yüzde 1,9’u kadar ek harcama yaptı. Bununla beraber vergi indirimiyle hazine gelirlerinde indirime gitti. Türkiye’de ilaç, aşı ve tıbbi malzemelerdeki ek harcamalar 4,3 milyar TL, hastane ihtiyaçları ve koruyucu malzeme masrafı 1,3 milyar TL, sağlık personellerinin primlerinin 9,6 milyar TL olduğu belirtildi.

Mali yardım ve emekli maaşlarının 7,5 milyar TL, işsizlik yardımının 5,1 milyar TL, kısa çalışma ödeneğinin 27,7 milyar TL ve iş veren desteğinin de 8,3 milyar TL arttığı raporda yer alıyor. Bununla beraber Türkiye’nin de yer aldığı GSYİH’nın yüzde 2,5 kadar altı harcama yapan diğer ülkelerin listesi şöyle: “Türkiye, Meksika, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Belize, Botsvana, Brunei, Romanya ve Katar”