Son haftalarda rekor seviyelere ulaşan vaka ve ölüm sayıları sebebiyle zor günler geçiren Hindistan'da, pandemi yönetimi sebebiyle hükümeti eleştiren tweetlerin hükümet talebiyle Twitter'da engellendiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Twitter, kendi politikalarıyla uymasa da Hindistan yasaları gereği tweetleri engellediğini açıkladı.

Hindistan, koronavirüs salgınında oldukça kritik bir dönemden geçiyor. Ülkede günlük vaka sayıları 400 bine dayanmışken son bir günde 2 bin 767 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi ve rakamlar sürekli artıyor. Ülkede sağlık sistemi çökmüş durumda ve oksijen yetersizliği var. Bu sebeple pek çok hastaya arabalarda oksijen veriliyor, tedavi olması gereken hastalar hastanelere alınamıyor.

Bu üzücü rakamlar yaklaşık altı hafta önce hafifletilen tedbirler sonrası artışa geçti ve ülkenin sağlık bakanı 'pandemide son perdede' olduklarını açıkladı. Ancak bunun ardından vaka sayıları sekiz, ölüm sayıları ise yaklaşık 10 kat arttı. Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da ülkenin başbakanı Narendra Modi seçim mitingleri düzenledi ve ülkede farklı kesimlerden pek çok kişi bu sorumsuzca tutumu sebebiyle Modi'yi eleştiren tweetler atmaya başladı. Ancak Twitter'ın, ülkenin bir bakanının, Hindistan Parlementosu muhalefet üyelerinin, gazetecilerin ve çeşitli kullanıcıların da bulunduğu bir grubun tweetlerini Hindistan hükümetinden gelen bir talimat sonrası engellediği ortaya çıktı.

'Bizim politikalarımıza aykırı değil ama Hindistan yasalarına aykırı':

Atılan ve engellenen tweetlerin tamamı, Modi'yi ülkesi pandemiyle savaşırken ve vakalar her geçen gün artarken mitingler yapmakla vee pandemiyi yönetememekle suçluyordu. Konuya ilişkin açıklama yapan Twitter, söz konusu tweetlerin kendi politikalarına aykırı olmadığını ancak Hindistan'ın 2000 tarihli 'Enformasyon Teknolojisi' yasasına aykırı olduğu gerekçesi ile gelen talebi yanıtlamak ve paylaşımları engellemek durumunda olduklarını ifade etti.

Paylaşımlara dünyanın diğer tüm bölgelerinden erişim sağlanabiliyor ancak Hindistan'daki kullanıcılar engellendiği için bu paylaşımları göremiyor. Twitter'ın bu hamlesi, akıllara ister istemez tüm hükümetlerin kendi yasaları çerçevesinde sosyal medya platformlarında da diledikleri gibi sansür uygulayabilmeleri senaryolarını getiriyor.