Immersed Visor, 4K OLED ekranı ve hafif yapısıyla sanal gerçeklik deneyimini yeniden tanımlıyor.

Immersed Visor, 35.815 Türk Lirası ($1,050) fiyat etiketiyle Vision Pro Lite olarak piyasaya çıkıyor. Yeni başlık, 15.008,40 Türk Lirası ($440) Viture One XR gibi basit yüz monitörleri ile 119.385 Türk Lirası ($3,500) Vision Pro gibi bağımsız cihazlar arasındaki boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Visor, 4K OLED ekran sunarak 100 derecelik geniş bir görüş alanı sağlıyor. 6DoF takibi sayesinde hareketlerle uyumu yakalayabiliyor ve sanal ekranların sabit kalmasını sağlıyor. Mac, Windows ve Linux dizüstü bilgisayarlarıyla uyumlu olan Visor, sanal veya karma gerçeklik ortamında beşten fazla ekranı destekliyor. Yalnızca 186 gram ağırlığında olan bu cihaz iPhone 16 Pro’dan daha hafif ve el ile göz takibi özelliği mevcut.

Farklı fiyatlandırma modelleri ile sunuluyor

Immersed farklı fiyat seçenekleri sunuyor. Peşin fiyatı 35.815 Türk Lirası ($1,050) olan Visor'ı, 24 ay boyunca aylık 1.364,40 Türk Lirası ($40) veya 12 ay boyunca aylık 2.046,60 Türk Lirası ($60) ödemeyi kabul eden kullanıcılar, 13.644 Türk Lirası ($400) başlangıç fiyatıyla da alabilir. Ancak, bu model Nisan 2025'e kadar gönderilmeyecek. Gelecek ay gönderime başlayacak olan 'Kurucu Sürümü' ise 46.048,50 Türk Lirası ($1,350) peşin veya abonelik ücretiyle 23.877 Türk Lirası ($700) başlangıç fiyatına sahip.

Visor, Passthrough ve sanal ortamlar arasında geçiş yapma imkanı sunuyor ve iş birliği modunda diğer kullanıcılarla ekran paylaşımı yapmaya olanak tanıyor. Immersed bu cihazın kısa süreli denemeler için ideal olduğunu kabul ederken, daha uzun süreli kullanım için daha konforlu olan farklı bir kayış modelini öneriyor. Kablolu batarya paketi de cihazın özellikleri arasında yer alıyor.

Immersed Visor resmi olarak tanıtıldı ve satışların önümüzdeki ay başlaması bekleniyor. Teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran bu yenilikçi başlık şimdiden merakla bekleniyor.