İngiliz Ordusu'na ait YouTube kanalı ile Twitter hesabı, kısa süreliğine bilgisayar korsanlarının kontrolüne geçti. Hesaplar üzerinden kripto para dolandırıcılığı gerçekleştirmeye çalışan hackerların amaçlarına ulaşıp ulaşmadıkları bilinmiyor.

İngiliz Ordusu'nun YouTube kanalı ile Twitter hesabı, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Hesaplar üzerinde tam kontrol imkanı yakalayan bilgisayar korsanları, kullanıcıları kripto paralar üzerinden vurmaya çalıştı. Hesapların güvenliği kısa bir süre sonra sağlanmış olsa da hack sürecinde para kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor.

İngiliz Ordusu'na ait Twitter hesabını ele geçiren bilgisayar korsanları, ilk aşamada hesaba ait profil fotoğrafını ve kullanıcı adını değiştirdiler. "pssssd" ismini kullanmaya başlayan hackerler, profil fotoğrafı olarak da "The Possessed" isimli bir NFT koleksiyonunu kullandılar. Hızlı bir şekilde paylaşım yapmaya başlayan saldırganlar, hediye NFT bahanesiyle kullanıcıları sahte bir internet sitesine yönlendirmeye çalıştılar.

İngiliz Ordusu Twitter hesabı, birkaç saat şöyle göründü

Eşzamanlı saldırılarda ordunun YouTube kanalını da ele geçiren bilgisayar korsanları, kanaldaki tüm içerikleri silerek işe başladılar. Kanal ismini gerçekte bir yatırım danışmanlığı şirketi olan "Ark Invest" olarak değiştiren hackerlar, sonra da çok sayıda video paylaştılar. Bu videolar, kripto para destekleyicisi olarak bilinen Jack Dorsey ve Elon Musk'ın geçmiş dönemde verdikleri röportajlardan oluşuyordu. Bilgisayar korsanları ayrıca, bu kanal üzerinden canlı yayınlar açtılar ve binlerce kişiye ulaşmayı başardılar.

Ordunun YouTube kanalı ise şu hale geldi:

İngiltere Savunma Bakanlığı, yaşanan olaylar silsilesi üzerine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan siber saldırının farkında olduklarını söyleyen bakanlık yetkilileri, soruşturmanın sürdürüldüğünü duyurdular. Ancak hesapların nasıl çalındığı ve bilgisayar korsanlarının kim oldukları gibi detaylar üzerinde hiçbir açıklama yapılmadı.