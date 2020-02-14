Bilim İnsanları, Organları İlk Kez Şeffaf Hâle Getirdi

Helmholtz Zentrum München'den bilim insanları, tarihte ilk kez insan organlarını şeffaf hâle getirmeyi başardı. Araştırmacılar, bu sayede bir organın hücresel detaylarını ortaya çıkarabildi.

Geçtiğimiz günlerde bilim insanları, tarihte ilk kez insan organlarını tamamen saydam hâle getirmeyi başardılar. Bilim insanları, bu sayede organların içini incelemek için onları kesmek zorunda kalmayacaklar. Bilim dünyasına çok büyük bir katkı sağlayacak bu yeni teknik, organların hücresel yapısına kadar her şeyi ortaya çıkarabiliyor.

Aslında bu olay, bilim insanlarının ilk kez bir organı şeffaf hâle getirmeleri değil. Araştırmacılar, daha önce farelerin organlarını şeffaf hâle getirmeyi başarmışlardı ancak orada kullanılan teknik insanlar için geçerli değildi. Bu da kolajen gibi çözülemeyen moleküllerden kaynaklanıyordu.

Bilim insanları, organları şeffaf hâle getirmek için yeni kimyasallar kullandı ve algoritmalar oluşturdu:

~Hücresel detaylarıyla insan gözü

Helmholtz Zentrum München'den bilim insanları, insan organlarını da şeffaf hâle getirecek yeni bir teknik üzerine çalışmaya başladı. Bu çalışma kapsamında araştırmacılar, organları tamamen şeffaf hâle getirecek yeni kimyasallar bulmak zorundaydı.

Araştırmalarına devam eden bilim insanları, sonunda CHAPS ismi verilen bir kimyasal karışım buldu. Bu karışım, organlarda çok küçük çaplı delikler açarak onları şeffaf hâle getirecek çözeltilerin organa girmesini sağlıyordu. Yeni tekniği, öldükten sonra vücudunu bilim insanlarına bağışlayan insanlar üzerinde deneyen araştırmacılar, organları tamamen şeffaf yapmayı başardı.

Elbette iş yalnızca kimyasallarla da sınırlı değildi. Bu organları en iyi şekilde inceleyebilmek için bilim insanları, 'Ultramicroscope Blaze' isimli yeni bir lazer mikroskobu geliştirdi. Ardından araştırmacılar, organlardaki hücreleri 3D olarak analiz edebilecek derin öğrenme algoritmaları oluşturdu.

Bilim insanlarının organları şeffaf hâle getiren yeni tekniklerine 'SHANEL' ismi verildi. SHANEL sayesinde araştırmacılar, pankreasta insülin üretimi için çok önemli olan beta hücrelerinin haritasını çıkarmayı başardı. Bununla birlikte böbrekteki kan damarları ve gözdeki hücresel detaylar da yeni teknik sayesinde ortaya çıktı.

SHANEL, yakın gelecekte insan organlarını haritalandırmak için muhteşem bir fırsat sunacak. Böylelikle beyin gibi organları anlamamız daha kolay hâle gelirken bu organlarda yaşanan herhangi bir sağlık sorunu da çok daha verimli bir şekilde incelenebilecek.