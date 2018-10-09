Instagram'ın iki kurucusu Kevin Systrom ve Mike Krieger'ın şirketten ayrılışından sonra CEO'luk görevine gelen Adam Mosser, Instagram'ı 'sosyal medyanın en temiz mekanı' haline getirmeyi planlıyor.

Adam Mosseri, Instagram'ın başına geçtikten henüz birkaç hafta sonra yeni planlarını açıklamaya başladı. Buna göre Instagram'daki çıplaklık, uyuşturucu, şiddet içerikli veya şiddeti öven içeriklerin filtrelenmesi için yepyeni bir algoritmayı devreye sokmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda 1 milyar aktif aboneyi geçen Instagram, insan eliyle kontrol edilemeyecek kadar devasa bir platform halini aldı. Uzunca süredir bilinen bir de gerçek var: Instagram'ın mevcut algoritmaları uygunsuz içeriklerin engellenmesini geçtik; bu içeriklerin daha fazla yayılmasına sebep oluyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde bunla ilgili bir haber de paylaşmıştık. Devam etmeden ona bir göz atabilirsiniz:

Bugün Instagram'ın resmi blog sayfasından yayınlanan bildirgeye göre, Instagram'ın zorbalığın ve kaba davranışların hiçbir şekilde müsamaha görmeyeceği bir platform olduğu belirtildi. Buna karşın 'zorbalık' kavramının oldukça kompleks bir yapısı olduğu ve bunun sadece raporlama sistemiyle giderilemeyeceğinin altı çizildi.

Bu anlamda Instagram'da artık bu tip gönderileri tespit edebilmek için makine öğreniminden yararlanılacak. Zaman içerisinde gelen raporlamalarla geliştirilecek olan sistemle Instagram'da kaba davranışların kökünün kurutulması planlanıyor.

Gelen bir diğer özellikte yukarda gördüğünüz 'filtreleme' özelliği. Makine öğreniminin oluşturduğu algoritma ile dilerseniz kaba yorumları direkt olarak engelleyebilecek, görünmesini istemediğiniz kelimeler yazan kişileri direkt olarak sayfadan uzak tutabileceksiniz.

Yapılan değişiklikler ne kadar işe yarayacak bilinmez ama sonunda birilerinin radikal adımlar attığını görmek oldukça güzel.