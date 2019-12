Instagram'daki beğeni ve yorum sayıları, yavaş yavaş gizleniyor. Ancak üçüncü taraf bir geliştirici şirketin elinden çıkan "The Return of The Likes" isimli bir Google Chrome eklentisi, gizlenen bu yoğum ve beğeni sayılarını yeniden gösteriyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram'ın yetkilileri, kimi zaman tüketicilerin ilgisini arttırmak kimi zaman da kullanıcı çılgınlıklarına son vermek için bazı girişimlerde bulunuyor. Instagram'ın bu bağlamdaki son girişimi ise beğeni sayılarını gizleme özelliği oldu. Kullanıcıların içeriklere değil rakamlara saplandığını söyleyen Instagram yetkilileri, platformdaki beğeni ve yorum sayılarını gizleme kararı aldı. Instagram'ın aylar önce almış olduğu bu karar yavaş yavaş uygulanmaya başladı. Hatta Türkiye'de de bazı kullanıcılar, Instagram'daki beğeni sayılarını göremez oldular. Ancak üçüncü taraf bir geliştirici şirket, Instagram'ın kaldırılan bu özelliğinden etkilenmemek istemeyen kullanıcıları düşünerek bir Google Chrome eklentisi geliştirdi. Bu eklenti, Instagram'daki içeriklerin beğeni ve yorum sayılarını yeniden gösteriyor. Karşınızda The Return of The Likes The Return of The Likes, bir eklenti olarak geliştirildiği için fazlasıyla kolay bir kullanıma sahip. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak Google Chrome'a entegre edebileceğiniz eklenti, yine tarayıcı üzerinden Instagram'a girdiğinizde doğrudan çalışmaya başlıyor. Böylelikle Instagram'daki gönderilerin beğeni ve yorum sayısını görüntüleyebiliyorsunuz. İLGİLİ HABER Instagram, Çocuk Güvenliği Yasalarını Hâlâ Önemsemiyor Bu eklentiyle ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir husus var. O da bu eklentiye sahip olmanız halinde Instagram uygulamasıyla entegreli olarak çalışmayacak olması. Yani bu eklentiyi yükledikten sonra Instagram hesabınıza, tarayıcınız üzerinden giriş yapmanız ve gönderilerdeki beğeni ve yorumları yine tarayıcı üzerinden incelemeniz gerekiyor. Not: The Return of The Likes'ın Google Chrome mağazasındaki sayfasında, kullanıcı verilerinin hiçbir şekilde kaydedilmediği belirtiliyor. Ancak eğer bu Google Chrome eklentisini kullanmak isterseniz, içerisinde bulunduğunuz riskli durumun da farkında olmanız gerekiyor. Çünkü zaman zaman bu tarz işlevsel uygulamalar art niyetli olabiliyor.

Kaynak : https://petapixel.com/2019/12/04/unhide-instagram-likes-with-this-browser-extension/

