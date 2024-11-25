Instagram, DM butonunun yeni bir yere taşınmasını sağlayan yeni özelliği geniş kapsamda test etmeye başladı. Kullanıcılar, yapılacak çalışma ile DM bölümüne hızlıca ulaşabilecekler.

Dünyanın en popüler çevrim içi fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bundan aylar küçük bir test başlatmıştı. Bu testin kapsamı, DM butonun ekranın alt-orta bölümüne yerleştirilmesiydi. Gelen son haberler, Instagram'ın bu testin kapsamını genişlettiğini gözler önüne seriyor.

Instagram patronu Adam Mosseri, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, Instagram'ın DM butonunun, içerik oluşturma butonundan daha fazla kullanıldığını ifade eden Mosseri, yapılacak değişikle kullanıcı deneyiminin iyileştirileceğini belirtti.

Instagram'ın yeni DM butonu böyle görünecek

Yapılacak değişiklikle kullanıcılar, hangi sayfada olurlarsa olsunlar DM bölümüne hızlıca ulaşabilecekler. Tabii şöyle de bir durum var; Instagram'ın mevcut sürümünde ekranı sağa kaydırırsanız da DM bölümüne ulaşabiliyordunuz.

Instagram'ın yeni özelliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı henüz bilinmiyor.