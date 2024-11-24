Instagram'ın öneriler algoritmasını sıfırlama özelliği nasıl kullanılır? Adım adım açıklıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Instagram'ın öneriler algoritmasını sıfırlama özelliğinin geleceği ortaya çıkmıştı. Meta şimdi bu özelliği test etmeye başladı. Instagram'ın kendi algoritması akış, keşfet ve reels bölümlerinde karşımıza çıkacak olan içeriklerin belirlenmesi için kullanılıyor.

Zaman içerisinde kullanıcıların ilgi alanları değişebiliyor ya da artık bazı içeriklere olan ilgileri kaybolabiliyor. Zaman zaman da bu tavsiyeler kullanıcıların sevdiği şeylerden olmayabiliyor. Bu durumda beğenilerin değişmesi ya da algoritmanın istenen hâle getirilmesi uzun sürebiliyor. Instagram'ın yeni özelliği ise algoritmanın istenen anda sıfırlanabilmesini mümkün kılıyor.

Instagram önerileri nasıl sıfırlanır?

Android ya da iOS uygulamasında Instagram uygulamasını açın. Sağ alt köşede yer alan profil ikonuna basın. Sağ üst köşede bulunan üçlü çizgi şeklindeki ikona basın. Açılan menüden Önerilen İçerikler düğmesine basın. İçerik Tercihleri sayfasına yönlendirileceksiniz. Burada yer alan Önerilen İçerikleri Sıfırla seçeneğini seçin. Instagram, sıfırlama süreci ile ilgili bazı önemli bilgiler verecek. Bu detayları okuduktan sonra isterseniz sıfırlama işlemini onaylayabilirsiniz.

Instagram algoritmasını sıfırlama özelliği şimdilik test aşamasında bulunuyor. Meta ekibi bu özelliği yakın zamanda tüm dünyada kullanılabilir hâle getirebilmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu özelliği şimdi göremeyenlerin de birkaç hafta içinde özelliğe erişebilmesi mümkün olacak.

Bu özellik, önerilen içerikleri Reels, Keşfet ve Akış için sıfırlayacak ancak Instagram/Meta'nın kullanıcı hakkında topladığı veriler sıfırlanmayacak. Reklamlar da bu verilere göre gösterilmeye devam edilecek.