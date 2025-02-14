Daha önce X'e gelmesi gündemde olan 'Dislike' seçeneği görünüşe göre ilk olarak Instagram'a gelecek.

Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yorumlara yönelik yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar, ilgilenmediği ya da beğenmediği yorumlara karşı kullanabileceği bir 'Dislike' (beğenmeme) seçeneğine sahip olacak.

'Dislike' sayısı herkese açık olmayacak

Şirketin başkanı Adam Mosseri, Threads üzerinden yaptığı açıklamada bu yeni özelliğin kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçladığını belirtti. YouTube'un mevcut yürüttüğü politikada olduğu gibi bir yorumun Dislike sayısı herkese açık olmayacak ve kimse hangi yorumun kim tarafından beğenilmediğini göremeyecek ancak zamanla algoritma en çok dislike alan yorumları sıralamada aşağılara düşürmeye başlayacak.

Meta, bu yeniliğin özellikle bot hesapların ve kışkırtıcı yorumların önüne geçerek daha sağlıklı bir iletişim ortamı yaratmayı hedeflediğini söylüyor. Test süreci ise şu anda sınırlı bir kullanıcı grubuyla yürütülüyor.

Reddit'te uzun süredir kullanılan bu özelliğin zamanında X'e de getirilmesi gündemdeydi ancak görünüşe göre rakibinden önce ilk adımı Instagram atacak.