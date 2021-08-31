Instagram, Doğum Tarihini Girmeyi Zorunlu Hale Getiriyor

Instagram, kullanıcıların doğum tarihlerini girmesini zorunlu hale getirdi. Bildirimlerle kullanıcıları bilgilerini girmeye zorlayacak platform, doğum gününü girmeyen kullanıcıların hesaplarını kilitleyecek. Kullanıcıların yanlış bilgi vermeleri ise Instagram'ın yaş tahmini yapabilen yeni bir yapay zekası ile engellenecek.

Bir süredir özellikle de küçük yaştaki kullanıcıları için çeşitli adımlar atan Instagram, şimdi bu konuyla da ilgisi olan yeni bir karar aldı. Bir açıklama yaparak aldığı yeni kararı duyuran popüler sosyal medya platformu, kullanıcıların doğum günlerini profillerine girmesini zorunlu kılacak. Defalarca gönderilecek bildirimlerle kullanıcıları bilgi vermeye zorlayacak platform, doğum gününü girmeyen kullanıcıların hesaplarını kilitleyecek.

Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre bu kararın bazı nedenleri var. Bu nedenlerden ilki, daha kişisel bir deneyim sunmak. Örneğin 18 yaşından küçük bir kullanıcı için reklamveren seçenekleri kısıtlanmış olacak. Bu sayede yaş grubuna uygun reklamlar gösterilecek. Ayrıca kullanıcılar, hassas içerikler konusunda da eskisine göre daha sağlıklı bir deneyim yaşayacaklar. Instagram, bu durumun kendileri için de bir avantaj olduğunu, yaş gruplarına göre yeni güvenlik araçları oluşturulacağını ifade ediyor.

Yanlış bilgi vermek pek de mümkün olmayacak

Resmi internet sitesinde yayınladığı bir blog gönderisi ile duyuru yapan Instagram, kullanıcıların yanlış bilgi vermesini de engelleyeceğini ifade ediyor. Bu bağlamda yeni bir yapay zeka oluşturduğundan bahseden şirket, bu yapay zekanın kullanıcılarla ilgili bazı göstergeleri kullanarak, yaş tahmininde bulunabildiğini belirtiyor. Yani yapay zekanın tahmini ile verilen bilgi arasında bir uyumsuzluk varsa; Instagram bu durumdan haberdar olarak kullanıcıyı uyaracak. Hatta yanlışlıkları önlemek için gerçek doğum gününün ispatlanmasını sağlayacak bazı seçenekler bile sunulacak.

Instagram, doğum günü ekleme koşulunun kullanıcılara ne zaman yansıyacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak beklentiler, kullanıcıların en kısa sürede bildirim almaya başlayacakları yönde. Alınan karar, Instagram'da yeni bir dönemin başlamasını sağlayacak gibi görünüyor.