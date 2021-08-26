Instagram Mağazalar özelliği, bundan sonra reklam da gösterecek. Reklamlar için genel Mağazalar tasarımını koruyan geliştiriciler, Mağazalar bölümündeki bir kutucukta tıpkı standart bir ürün gibi reklam gösterecekler. Reklamı yapılan ürünün üzerinde "Sponsorlu" ibaresi yer alacak.

Facebook, uzunca bir süredir e-ticaret platformu olarak da hizmet vermek için çalışıyor. Platform, bu amaç uğruna yaptığı çalışmalarda ise Facebook'un ana uygulaması başta olmak üzere WhatsApp ve Instagram'da da e-ticaret özelliklerini kullanıma sundu. Şimdi, Instagram Mağazalar olarak isimlendirilen e-ticaret işlevi yeni bir özellikle tanıştı.

Instagram geliştiricileri, son birkaç aydır ABD'de bir özelliği test ediyordu. Bu özellik, Instagram Mağazalar'da reklam gösterilmesini sağlıyordu. Yaptığı testleri başarıyla tamamlayan ekip, şimdi bu özelliği tüm dünyada kullanıma sundu. Yani Instagram'ın Mağazalar bölümü, artık ürün reklamları yapacak. Reklamı yapılan ürünler, Mağazalar içerisindeki kutucuklarda "Sponsorlu" ibaresi ile gösterilecek.

Instagram'ın yeni özelliği böyle görünüyor

Kullanıcılar, reklam verilmiş ürünlerin üzerine dokunduklarında, Instagram Mağazalar'da normal bir üründeymiş gibi hissedecekler. Zira diğer tüm ürünlerde olduğu gibi sponsorlu ürünlerde de detaylar verilecek, sepete ekleme ya da kaydetme imkanı sunulacak. İsteyen kullanıcı, bu ürünü doğrudan satın alabilecek. Ayrıca geliştirici ekip, kullanıcıların bazı ürünlerin reklamlarını görmek istemeyeceklerini düşünüp, bu doğrultuda da bir çalışma yürüttüler. İsterseniz, reklam olarak gösterilen bir ürünü gizleyebileceksiniz.

Instagram Mağazalar'daki reklamlar, kullanılan verilerinize göre şekillendirilecek. Yani sponsorlu ürün kutucuğunda reklam verilmiş herhangi bir ürünü değil, kullanım geçmişinize göre belirlenecek. Böylece daha kişisel bir deneyim sunulmuş olacak. Özelliğin yalnızca mobil uygulamalara özel olduğunu belirterek, bu içeriğimizi noktalayalım.