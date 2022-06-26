Meta, Çalışanlarının Kürtaj Konusunda Konuşmasını İstemiyor

Meta'nın çalışanlarının ABD'deki kürtaj yasağı hakkında konuşmasını istemediği öğrenildi. Buna sebep olarak ise bu tarz tartışmaların 'düşmanca bir çalışma ortamı yaratma riskinin artması' gösterildi.

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz günlerde alınan bir karar sebebiyle karışmıştı. ABD Yüksek Mahkemesi, Rose v. Wade olarak bilinen ve kürtajı yasallaştıran kararı iptal etmişti. Bu da Amerikalı kadınların anayasal kürtaj hakkının ortadan kalkmasının ve pek çok eyalette bu durumun yasaklanmasının önünü açmıştı.

Mahkemenin ‘özgürlüğü kısıtlayıcı’ olarak nitelendirilen bu kararı, ülkede insanların sokağa dökülmesine ve protestoların başlamasına neden olmuştu. Öte yandan bizim de sizlerle paylaştığımız üzere Netflix, Tesla, Warner Bros gibi dev şirketler çalışanlarına kürtaj desteği sağlayacağını ve onların kürtajın serbest olduğu bir eyalete gitmesi için masraflarının karşılanacağını duyurmuştu. Benzer bir karar teknoloji devi Google’dan da çıkmıştı. Şimdi ise bir diğer ABD’li şirket Meta’da bu konuyla ilgili gelişmeler yaşandı.

Meta, çalışanlarının konu hakkında konuşmasını istemiyor

Gelen haberlere göre Meta (eski adıyla Facebook), çalışanlarına alınan kürtaj kararı ile ilgili tartışmamalarını söyledi. Şİrketin iç iletişim araçlarında yer aldığı belirtilen bir notta Meta’nın, ‘düşmanca bir çalışma ortamı yaratma riskinin artması’ nedeniyle çalışanlarının kürtaj hakkında açık bir şekilde tartışmaya izin vermeyeceği bildirildi.

Bunun yanı sıra şirketteki bir çalışan da LinkedIn üzerinden yaptığı bir paylaşımla konuyla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi. Ambroos Vaes isimli yazılım mühendisi durumla ilgili paylaşımında, “Workplace platformumuzdaki moderatörler, kürtajdan bahseden gönderileri ve yorumları hızla kaldırıyor” ifadelerini kullandı.

Bu tarz bir kararın şirkette bir ilk olmadığını belirtmeden geçmemek gerek. Meta, 2020’de ülkede protestolara yol açan George Floyd cinayetinin ardından politikalarını güncellemişti. Şirket, bu değişiklikle çalışanlarının Workplace kanallarında siyasi ve sosyal konuları tartışmasını engellemişti.

Ek olarak Meta, cuma günü kürtaj konusuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Şirket, kürtaj için diğer eyaletlerden hizmet alması gerekecek çalışanlarının seyahat masraflarını ‘yasaların izin verdiği ölçüde’ karşılayacağını belirtti.