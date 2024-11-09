Instagram kullanıcılarının en sinir olduğu bir özellik, Instagram başkanı Adam Mosseri'nin açıklamasına göre yakında değişecek.

Instagram, kullanıcıların uzun süredir şikayet ettiği içerik akışında otomatik yenileme sorununu sonunda çözüme kavuşturuyor.

Sosyal medya kullanıcılarının en büyük dertlerinden biri olan ve henüz tam olarak incelemeyi bitirmediğiniz bir içeriğin üzerine gelindiğinde uygulamanın beklenmedik bir şekilde akışı yenileyerek o içeriği kaybettirmesi problemi yakında Instagram’da son bulacak.

Instagram akışı artık kendi kendine yenilenmeyecek

Artık kullanıcılar kendi isteği dışında akışın yenilenmesi sorunuyla karşılaşmayacak. Gelecekte gelecek güncellemeden itibaren yalnızca fiziksel olarak kaydırma hareketi yapılırsa akış yenilenecek.

Değişikliğe dair gelişme Instagram’ın başkanı Adam Mosseri tarafından yapılan bir soru cevap programda doğrulandı. Mosseri’ye göre bu otomatik yenileme özelliği, teknik bir gerekçeyle alınmış bilinçli bir kararın sonucuydu ama kullanıcılardan gelen geri dönüşler pek de beklenildiği gibi olmadı.

Mosseri, bu yenileme sisteminin aslında içerik yüklenirken kullanıcılara halihazırda yüklenmiş bir içeriği göstermek amacıyla tasarlandığını ancak kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemesini beklemediklerini söyledi.

Güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bilgi yok ama gelecekte artık böyle bir sorundan muzdarip olmayacağımızı söyleyebiliriz.