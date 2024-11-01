Instagram'a gelecek olan yeni güncellemeyle birlikte DM'lerde bir dizi farklı seçenek ile mesajlar üzerinde filtreleme yapılabilecek.

Instagram, içerik üreticilerin gelen mesajlara yönelik takiplerini kolaylaştırmak için DM'lere önemli bir özellik getiriyor.

DM’leri daha yönetilebilir bir hâle getirecek olan yeni güncelleme ile uygulamadaki DM'lere yeni sıralama ve filtreleme özellikleri eklenecek. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, mesaj isteklerini belirli kriterlere göre sıralayarak yalnızca kendileri için önemli olan mesajlara odaklanabilecek.

Mesajlar birçok farklı filtreye göre sıralanabilecek

Instagram'ın sunduğu yeni araç, gelen mesaj taleplerini takipçi sayısı, hesabın doğrulanmış olup olmaması, bireysel veya kurumsal hesap gibi kriterlere göre filtreleyebilmeyi sağlıyor. Bu, içerik üreticilerin iş fırsatlarını veya potansiyel iş birliklerini kaçırmadan önemli mesajlara daha hızlı yanıt verebilmesini sağlayacak.

Instagram başkanı Adam Mosseri, bu değişikliğin arka planına dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Mosseri, içerik üreticiclerin sıklıkla DM’lerinde kontrolü kaybettiklerini ve bu durumun onları zor durumda bıraktığını belirterek, kullanıcıların sadece belirli mesajlara ulaşabilmesi bir süredir böyle bir özellik üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Hikâye yanıtları da DM'lerde ayrı bir sekmeye sahip olacak

Ayrıca hikâye yanıtlarına erişimi kolaylaştırmak adına da özel bir "Hikâye Yanıtları" sekmesi de DM’lere eklenecek. Bu yeni sekme, doğrudan hikâyelerinize yanıt veren kullanıcıların yanıtlarını tek bir sekme altında toplayacak.

Bugün itibarıyla WhatsApp'ta kullanıma sunulmaya başlanan WhatsApp konuşmalarını özel listeler oluşturarak ayırabilme özelliğinin ardından Instagram'ın da DM'lere getirdiği bu özellik pek çok açıdan birbirine benziyor.

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