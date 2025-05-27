WhatsApp, iPad için geliştirdiği uygulamayı kullanıma sundu. Yeni sürüm, iPhone sürümündeki birçok özellikle uyumlu çalışıyor. Grup sohbeti ve gizlilik özelliklerini de içeriyor. Mesajlar ve görüşmeler ise varsayılan olarak uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam ediyor.

WhatsApp, uzun süredir beklenen iPad uygulamasını resmen yayımladı. Uygulama yakında tüm iPad kullanıcıları için App Store üzerinden erişilebilir olacak.

Yeni iPad uygulaması, iPhone’daki pek çok özelliği eksiksiz şekilde sunuyor. Üstelik iPadOS’un ekran bölme ve çoklu görev gibi işlevlerini de destekliyor. Yani artık iPad üzerinden WhatsApp kullanmak, tıpkı telefondaki kadar pratik ve akıcı olacak.

Artık grupta herkes dilediği zaman konuşabilecek

WhatsApp, iPad uygulamasının yanı sıra grup sohbetlerine yönelik yeni sesli sohbet özelliğini de devreye aldı. Artık tüm gruplarda, sohbet ekranı üzerinden yukarı kaydırılarak sesli sohbet başlatılabiliyor. Bu özellik aktif edildiğinde gruptaki kullanıcılara herhangi bir bildirim gönderilmiyor; dileyen kullanıcılar sohbet alanından istedikleri anda katılım sağlayabiliyor ya da sohbetten ayrılabiliyor.

Uygulama ayrıca “Gelişmiş Sohbet Gizliliği” adını taşıyan yeni bir gizlilik ayarını da kullanıma sundu. Bu özellik hem bireysel hem grup sohbetlerinde içeriklerin WhatsApp dışına aktarılmasını sınırlamaya yardımcı oluyor. Mesajlar ve görüşmeler, varsayılan olarak uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam ediyor.

WhatsApp, iPad kullanıcılarının da platformdan tam verim almasını sağlayacak bu uygulama ile birlikte, grup etkileşimlerini artırmaya yönelik adımlar atmayı sürdürüyor. Yeni özelliklerin önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılar için erişilebilir olması bekleniyor.