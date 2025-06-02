Profesyonel Instagram hesabı kullananlar hesabını yeniden kişisel hesap yapmak isteyebiliyor. Peki Instagram'da kişisel hesaba nasıl geçilir? Bu işlemi adım adım sizler için anlattık.

Hem bireysel hem de profesyonel kullanıcılar için çok önemli bir platform hâline gelen Instagram’da 2 adet profil şekli var: İşletme hesapları ve kişisel hesaplar. İşletmelerden içerik üreticilerine kadar birçok kişi, işletme (profesyonel) hesap kullanıyor. Bu hesaplar, detaylı istatistiklere erişme, ürünlerin veya içeriklerin tanıtımını yapma dahil birçok özellik sunması nedeniyle çok tercih ediliyor. Ancak bazen kullanıcılar, kişisel hesaplarına dönmek isteyebiliyor.

Peki Instagram’da kişisel hesaba nasıl geri dönülür? Bu içeriğimizde profesyonel hesap sahibi bir kişinin profilini kişisel Instagram hesabına nasıl yeniden döndürebileceğine bakacağız. Aslında bu işlem oldukça basit ancak bilmeniz gereken birkaç önemli nokta var.

Instagram’daki kişisel ve profesyonel hesapların farkı nedir?

Profesyonel hesaplar, gelişmiş istatistikler gibi verilere erişmenizi sağlayan, daha çok platformu iş için kullanan kişiler için sunulan bir profil türüdür. Kişisel hesap ise herhangi bir insanın kendine özel olarak kullandığı normal hesaplardır. Profesyonel hesaplarda ne iş yaptığına dair bilgiler yer alır, kişisel hesaplarda bu görülmez.

Instagram’da kişisel hesaba nasıl geçilir?

Adım #1: Instagram uygulamasını açın ve profilinize girin.

Instagram uygulamasını açın ve profilinize girin. Adım #2: Profil sayfanızdan sağ üstteki 3 çizgiye basarak Ayarlar’a girin.

Profil sayfanızdan sağ üstteki 3 çizgiye basarak Ayarlar’a girin. Adım #3: Ayarlar’da “Profesyoneller İçin” kısmında bulunan “İçerik üretici araçları ve kontrolleri” veya “İşletme araçları ve kontrolleri” yazan kısma basın.

Ayarlar’da “Profesyoneller İçin” kısmında bulunan “İçerik üretici araçları ve kontrolleri” veya “İşletme araçları ve kontrolleri” yazan kısma basın. Adım #4: Açılan sayfadan “Hesap türünü değiştir” seçeneğine ve sonrasında “Kişisel hesaba geç” yazan yere basın. Gelen uyarıyı onaylayıp hesap türünüzü değiştirin

Adım #1: Instagram uygulamasını açın ve profilinize girin

Hâlihazırda profesyonel hesap kullanan bir kişiyseniz ve yeniden kişisel hesabınıza dönmek istiyorsanız ilk olarak cihazınız üzerinden Instagram uygulamasını açmanız ve hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Bunun ardından ise sağ alt taraftaki profil resminize basarak profilinize girmelisiniz.

Adım #2: Profil sayfanızdan sağ üstteki 3 çizgiye basarak Ayarlar’a girin.

Bunun ardından profiliniz karşınıza çıkacak. Sağ üst tarafta profilinizin ayarlarınıza ulaşmanızı sağlayan üç çizgi simgesini göreceksiniz. Kişisel hesaba geçerken profesyonele geçme sürecindeki gibi profili düzenleme ekranına gitmek gerekmiyor. Onun yerine direkt ayarlar üzerinden işlemi gerçekleştireceğiz.

Adım #3: Ayarlar’da “Profesyoneller İçin” kısmında bulunan “İçerik üretici araçları ve kontrolleri” veya “İşletme araçları ve kontrolleri” yazan kısma basın

Bunun sonrasında hesabınızla ilgili detaylı ayarları göreceksiniz. Burada “Profesyoneller İçin” yazan bir yer olacak. O kısımda profil türünüze göre ya “İçerik Araçları ve Kontrolleri” ya da “İşletme Araçları ve Kontrolleri” seçeneğiyle karşılaşacaksınız. Hesap türünüzü değiştirmek için buraya girmeniz gerekiyor.

Adım #4: Açılan sayfadan “Hesap türünü değiştir” seçeneğine ve sonrasında “Kişisel hesaba geç” yazan yere basın. Gelen uyarıyı onaylayıp hesap türünüzü değiştirin

Son adıma geldik. Açılan sayfada profesyonel hesabınız hakkındaki kontroller yer alacak. Alt kısımlarda “Hesap türünü değiştir”e basmanız lazım. Sonrasında ise “Kişisel hesaba geç” seçeneğini göreceksiniz. Amacımız bu olduğu için de o butona basıyoruz.

Sonra Instagram size profesyonel hesabınızı kapatıp kişisel hesabınıza geçmeniz hâlinde neler olacağını gösteren uyarılar verecek. Bunları iyice okuduktan ve kararınızdan emin olduktan sonra yeniden “Kişisel hesaba geç” butonuna basacaksınız. Bu işlemin ardından da hesabınız kişisel hesaba dönüşecek.

Profesyonel hesaptan kişisel hesaba geçerken bilmeniz gerekenler

Eğer kişisel hesaba geçerseniz profesyonel hesapta içeriklerden edindiğin tüm istatistikleri kaybedersiniz.

Meta Business Suite ve Reklam yöneticisi gibi Meta işletme araçlarına erişimi kaybedersiniz.

Paylaşılan erişim kullanıyorsanız hesaba erişimi olan herkes kaldırılacak ve sadece sen erişebileceksin

İletişim bilgileri, kategori etiketi, sıralı istekler, ikincil gelen kutusu gibi işletme hesaplarına sunulan özelliklere erişim sağlayamayacaksın.

Hesabınızı kişisele çevirdiğinizde herkese açık olarak ayarlanacağını unutmayın

Bir Instagram hesabını profesyonel yaptığınızda o hesap herkese açık olarak ayarlanıyor. Tekrar kişisel hesaba geçmek istediğinizde ise bu ayar kalmaya devam ediyor. Yani kişisel hesabınız da herkese açık. Gizlemek için ayarlara girip “Hesap gizliliği” bölümünü kullanabilirsiniz.

Instagram’da profesyonel hesaptan kişisel hesaba nasıl geçileceğini anlattık. İşletme hesabına geçmekten biraz daha farklı olsa da yine oldukça basit bir işlem diyebiliriz. İstediğiniz zaman yeniden profesyonel hesaba geçebileceğinizi unutmayın. Ancak o zaman önceki işletme hesabından kalan veriler olmayacak.