Instagram'da İşletme Hesabı Nasıl Açılır?

Dünya çapında milyonlarca aktif kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Instagram, bireysel kullanıcılara olduğu kadar profesyonel kullanıcılara da farklı imkanlar sunuyor. Instagram işletme hesabı nasıl açılır öğrendikten sonra bu platformu kendiniz ya da işletmeniz için çok daha profesyonel bir şekilde kullanabilirsiniz.

Facebook’un sahibi olduğu Instagram sosyal medya platformu, dünya çapında en çok kullanıcıya sahip platformlardan bir tanesi. Bu kadar geniş bir hedef kitleye ulaşabilmek ve kimlerin sizi fark ettiğini görebilmek için Instagram işletme hesabı açabilir ve platformu çok daha profesyonel bir şekilde kullanabilirsiniz. Instagram işletme hesabı açmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor.

Instagram işletme hesabı nedir, nasıl açılır? Instagram işletme hesabı; takipçilerinize çok daha verimli bir şekilde ulaşabilmeniz, kimlerin sizi fark ettiğini görmeniz ve paylaşımlarınızın istatiklerini en doğru şekilde takip edebilmeniz için geliştirilmiş bir sistemdir. Kurumsal bir marka adına ya da kendiniz adına böyle bir hesap açabilirsiniz. Instagram hesabınızı dilediğiniz zaman yeniden bireysel hesaba dönüştürmeniz de mümkün.

Instagram işletme hesabı nedir?

Instagram işletme hesabı; ürün ya da hizmet sunan markalar ve Instagram üzerinden içerik üretimi yapanların paylaşım istatistiklerini görebildikleri, farklı iletişim bilgilerini profil sayfaları üzerinden paylaşabildikleri, ürün fiyat bilgisi sunabildikleri bir sistemdir. Tüm Instagram kullanıcıları kolayca kendileri ya da markaları adına ücretsiz olarak bir işletme hesabı açabilirler.

Özellikle bir sosyal medya uzmanı ya da dijital medya uzmanı tarafından kontrol edilen hesaplar, Instagram işletme hesabıdır. Çünkü işletme hesaplarında detaylı istatistiklere ulaşabilir ve böylece paylaşım planı oluşturulabilir. Ayrıca işletme hesabı, ürün ya da hizmet sunan markaların da güvenilirliğini arttıracaktır.

Instagram işletme hesabı kullanıyor olmanın en önemli noktası ise reklamlar. Instagram reklamlarını yalnızca işletme hesapları verebiliyor. Bu nedenle ürün, hizmet ve içeriklerinizi Instagram reklamları üzerinden farklı hedef kitlelerine ulaştırmak istiyorsanız Instagram işletme hesabı açmalı ve istatistiklerinizi doğru bir şekilde takip ederek güçlü reklamlar oluşturmalısınız.

Instagram işletme hesabı nasıl açılır?

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın ve bir hesap oluşturun ya da hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Instagram mobil uygulamasını açın ve bir hesap oluşturun ya da hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #2: Profil sayfanız üzerinden Ayarlar sayfasını açın.

Profil sayfanız üzerinden Ayarlar sayfasını açın. Adım #3: Hesap sayfanızı açın.

Hesap sayfanızı açın. Adım #4: Profesyonel Hesaba Geçiş Yap seçeneğine dokunun.

Profesyonel Hesaba Geçiş Yap seçeneğine dokunun. Adım #5: İşletmeniz ile ilgili detayları belirleyin.

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın ve bir hesap oluşturun ya da hesap bilgilerinizle giriş yapın:

Instagram işletme hesabına geçebilmek için öncelikle bir Instagram hesabınız olmalı. Mobil uygulamayı indirdikten sonra yeni bir hesap açabilir ya da daha önce kullandığınız hesap varsa hesap bilgileriniz ile giriş yapabilirsiniz. Instagram işletme hesabı açmak için mobil uygulamayı kullanmalısınız çünkü masaüstü versiyon henüz böyle işlemler için yeterince işlevsel değil.

Adım #2: Profil sayfanız üzerinden Ayarlar sayfasını açın:

Bir Instagram hesabı açtıktan ya da hesap bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra ekranın altındaki menüden profil sayfanızı açın. Burada görünür Instagram profilinizi görüntüleyebilir ve bazı temel değişiklikler gerçekleştirebilirsiniz. Profil sayfanızın sağ üst köşesindeki alt alta üç çizgi butonuna dokunun. Açılan menüden Ayarlar seçeneğine dokunarak Instagram Ayarlar sayfanızı açın.

Adım #3: Hesap sayfanızı açın:

Instagram Ayarlar sayfası üzerinden hesabınız ile ilgili aklınıza gelebilecek tüm değişiklikleri gerçekleştirebilir ve tüm bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Hesap seçeneğine dokunarak Instagram Hesap ayarları sayfanızı açın. Instagram Hesap Ayarları sayfası üzerinden görünür hesap düzenlemelerini daha detaylı olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Adım #4: Profesyonel Hesaba Geçiş Yap seçeneğine dokunun:

Instagram Hesap Ayarları sayfanızın en altında Profesyonel Hesaba Geçiş Yap seçeneği göreceksiniz. Bu seçeneğe dokunduğunuz zaman Instagram tarafından hazırlanmış bilgilendirme metni karşınıza çıkacak. Dikkatli bir şekilde okuyun. Metni okudukça hem Instagram işletme hesabı ile neler yapabileceğinizi hem de dikkat etmeniz gereken noktaları öğrenebilirsiniz.

Adım #5: İşletmeniz ile ilgili detayları belirleyin:

Profesyonel Hesaba Geçiş Yap seçeneği sonrası yapacağınız tüm düzenlemeler sizin tercihiniz olacaktır. Burada hesabınızın kategorisini ve türünü belirleyebilir, hesabınızı bir Facebook sayfasına bağlayabilir, e-posta adresi ve telefon numarası gibi bilgilerinizi ekleyebilir ve dilediğiniz gibi hesabınızı özelleştirebilirsiniz.

Yapmış olduğunuz tüm değişiklikler kaydedildikten sonra Instagram işletme hesabı kullanmaya başlayabilirsiniz. Dilerseniz bu hesabı yeniden bireysel hesaba dönüştürmek için yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. Ancak unutmayın, bireysel hesaba geçiş yaptıktan sonra işletme hesabınız ile ilgili tüm istatistikleri kaybedeceksiniz. Bu nedenle işletme hesabına ya da kişisel hesaba geçerken dikkatli olmanızda yarar var.

Dünyada en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’ı çok daha profesyonel bir şekilde kullanmak ve hedef kitlenize en doğru şekilde ulaşmak için kullanabileceğiniz Instagram işletme hesabı nedir, nasıl açılır sorularını yanıtladık ve dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık.