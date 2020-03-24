Instagram, Facebook'u izleyerek koronavirüsle ilgili sahte içeriklere ve böyle paylaşımlar yapan hesaplara ilişkin kurallarını sıkılaştırıyor. Platform, aynı zamanda 'Keşfet' kısmındaki koronavirüsle ilgili önerileri güvenilir bir sağlık örgütü tarafından yayınlamadığı sürece kaldıracaklarını açıkladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde tespit edildikten sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 17.454 kişinin hayatını kaybetmesine neden koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medya platformlarının aldığı önlemler de sıkılaşıyor. Facebook'tan sonra Instagram da denetim sistemini koronavirüsle mücadele ekseninde yeniden düzenliyor.

Instagram, yeni denetim kuralları çerçevesinde koronavirüs hakkında yayılan aldatmacaları ve sahte haberleri elemeye ve yayılmalarını engellemeye çalışıyor. Instagram, ana şirketi Facebook'un bu konuda attığı adımları takip ediyor. Instagram'ın blog sayfasında yayınlanan açıklamada "Dezenformasyonun yayılmasını azaltmak için birçok değişiklik yapıyoruz" denildi.

Güvenilir sağlık kuruluşları ön plana çıkarılacak:

Hesap önerilerinden resmi olmayan hesapları çıkaracaklarını açıklayan Instagram, 'Keşfet' kısmındaki bazı koronavirüs bağlantılı içerikleri, güvenilir bir sağlık örgütü tarafından paylaşılmadığı sürece silme üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Yine Instagram, üçüncü taraflar tarafından kontrol edildikten sonra yanlış olduğuna kanaat getirilen paylaşım ve hikayeleri aşağı iteceklerini söyledi.

Instagram ve Facebook, kendi platformlarında içerikleri kontrol eden üçüncü taraf şirketlerle çalışıyor ve sık sık sahte olarak işaretlenen içerikleri siliyor ancak Instagram'ın akışında, bu içerikler Ara ve Keşfet sekmelerinde silinmiş olmasına rağmen hâlâ görüntülenebiliyor. Instagram, koronavirüs konulu gönderiler söz konusu olduğunda 'insanların inanmaları hâlinde potansiyel olarak zarar verebilecek' içerikleri tespit etmek ve silmek için sağlık uzmanlarıyla birlikte çalışıyor. Bu durumda uyarı işaretleri yerine direkt olarak bu içerikler siliniyor.

Instagram, bu sayede salgın boyunca uygulama aracılığıyla güvenilir bilginin yayılmasını hedeflediklerini belirtti. Facebook da haber akışının en üstüne 'Koronavirüs Bilgi Merkezi' eklemiş, bazı çalışanları için Workplace hizmetini ücretsiz kullanıma açmıştı. Facebook bunun yanı sıra diğer teknoloji devleri ve ABD hükûmetiyle birlikte çalışarak salgının yayılışının takip edilmesine yardımcı oluyor.