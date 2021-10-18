Profil fotoğrafınızın yanında duran ve Instagram’da herkesin sizi tanıdığı kullanıcı adınızı değiştirmek, görünür adınızı değiştirmekten biraz daha zordur ve bazı temel kuralları vardır. Instagram kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır adım adım anlattık ve bilmeniz gereken bazı önemli detaylardan bahsettik.

Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi Instagram’da da profilinizin temelini oluşturan bir profil fotoğrafınız, kullanıcı adınız ve görünür adınız vardır. Profil fotoğrafınız ve görünür adınız çok daha kolay bir şekilde özelleştirilebilir ve değiştirilebilir. Ancak Instagram kullanıcı adı değiştirme işlemi daha zordur ve ortalığın karışmaması için uyulması gereken bazı temel kurallara sahiptir.

Görünür ad herkeste aynı olabilir ancak Instagram kullanıcı adı benzersiz olmalıdır. Çünkü tıpkı kimlik numarası gibi bu platformda da insanları benzersiz kılan budur. Instagram kullanıcı adı nasıl değiştirilir sorusunu yanıtlamadan önce kullanıcı adınızda yalnızca harflere, rakamlara, nokta ve alt çizgi kullanımına izin verildiğini tekrar hatırlatalım. Kullanıcı adı değiştirme işleminin detaylarına gelin yakında bakalım.

Instagram kullanıcı adı nasıl değiştirilir?

Yöntem #1: Mobil uygulamadan Instagram kullanıcı adı değiştirme

Mobil uygulamadan Instagram kullanıcı adı değiştirme Yöntem #2: İnternet sitesi üzerinden Instagram kullanıcı adı değiştirme

Yöntem #1: Mobil uygulamadan Instagram kullanıcı adı değiştirme:

Adım #1: Instagram mobil uygulamasını açın.

Instagram mobil uygulamasını açın. Adım #2: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #3: Profili Düzenle seçeneğine dokunun.

Profili Düzenle seçeneğine dokunun. Adım #4: Kullanıcı adınızın üstüne dokunun.

Kullanıcı adınızın üstüne dokunun. Adım #5: Yeni kullanıcı adınızı yazın.

Yeni kullanıcı adınızı yazın. Adım #6: Bitti yazısına dokunun.

Bitti yazısına dokunun. Adım #7: İşlem tamam

Instagram mobil uygulaması üzerinden Instagram kullanıcı adı değiştirme işlemi için uygulamanız gereken adımlar bu şekilde. Eğer bir Instagram hesabınız varsa ama ilk kez mobil uygulamayı indiriyorsanız Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapmalısınız.

Bu yöntemdeki adımları uygularken dikkat etmeniz gereken nokta, yeni kullanıcı adınızın benzersiz olmasıdır. Zaten girdiğiniz yeni kullanıcı adı eğer daha önce alındıysa sistem hata verecek ve bu kullanıcı adını almanızı engelleyecektir. Eski Instagram kullanıcı adınıza yeniden geçmek için en az 14 gün beklemeniz gerekiyor.

Yöntem #2: İnternet sitesi üzerinden Instagram kullanıcı adı değiştirme:

Adım #1: Buradan Instagram internet sitesini açın.

Buradan Instagram internet sitesini açın. Adım #2: Profil sayfanızı açın.

Profil sayfanızı açın. Adım #3: Profili Düzenle seçeneğine tıklayın.

Profili Düzenle seçeneğine tıklayın. Adım #4: Kullanıcı adınızın üzerine tıklayın.

Kullanıcı adınızın üzerine tıklayın. Adım #5: Yeni kullanıcı adınızı yazın.

Yeni kullanıcı adınızı yazın. Adım #6: Sayfanın altındaki Gönder butonuna tıklayın.

Sayfanın altındaki Gönder butonuna tıklayın. Adım #7: İşlem tamam.

Instagram internet sitesi üzerinden Instagram kullanıcı adı değiştirme işlemi için uygulamanız gereken adımlar bu şekilde. Eğer bir Instagram hesabınız varsa ama ilk kez internet sitesini kullanıyorsanız Instagram hesap bilgilerinizle giriş yapmalısınız.

Bu yöntemdeki adımları uygularken dikkat etmeniz gereken nokta, yeni kullanıcı adınızın benzersiz olmasıdır. Zaten girdiğiniz yeni kullanıcı adı eğer daha önce alındıysa sistem hata verecek ve bu kullanıcı adını almanızı engelleyecektir. Eski Instagram kullanıcı adınıza yeniden geçmek için en az 14 gün beklemeniz gerekiyor.

Instagram kullanıcı adı değiştirme işlemi hakkında bilmeniz gerekenler:

Başkası tarafından kullanılmakta olan bir kullanıcı adını alamazsınız.

Kullanıcı adı yalnızca harfler, rakamlar, nokta ve alt çizgi işaretinden oluşabilir.

Kullanıcı adınızı değiştirdikten sonra eski kullanıcı adınızı yeniden almak için en az 14 gün beklemelisiniz.

Eski kullanıcı adınızı almasanız bile iki kullanıcı adı değişimi sırasında Instagram, belirli bir süre beklemenizi isteyebilir.

İşlem sonrası kullanıcı adınızın geçtiği tüm yorumlar, paylaşımlar, beğeniler ve sohbetlerdeki adınız değişecektir.

Kullanıcı adınızı değiştirseniz bile daha önce bahsedildiğiniz hikayelerde eski kullanıcı adınız görünür.

Görünür adınızı dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar değiştirebilir ve özelleştirebilirsiniz.

Instagram kullanıcı adı değiştirme kurallarının nedeni nedir?

Instagram, milyarlarca aktif kullanıcıya sahip bir sosyal medya platformu. Bu nedenle ortalık biraz karışık. Eğer ufak değişiklikler bile olmadan herkesin benzer bir kullanıcı adını kullanmasına izin verseydi emin olun kimse kimseyi bulamazdı. Tıpkı kimlik numaraları gibi aynı görünür ada sahip kişilerin bile kullanıcı adı farklı olmalıdır.

Instagram kullanıcı adı değiştirme sonrası eski kullanıcı adınıza geri dönmek için gerekli 14 günlük bekleme süresi ise pek çok kullanıcı için son derece can sıkıcı. Ancak Instagram tarafından böyle bir kuralın belirlenmesinin en büyük nedeni güvenlik. Olası kimlik hırsızlıkları ya da kimlik dolandırıcılıklarının önüne geçmek için uygulanan basit ama etkili bir yöntem.

Kendi kullanıcı adımı alamıyorum en azından biraz noktalama işareti kullanarak alayım dediğiniz zaman ise karşınıza nokta ve alt çizgi kullanma kuralı çıkıyor. Bunun nedeni tam olarak bilinmiyor ancak sahte hesaplar açılmasını ve ortalığın karışmasını bir nebze olsun engellemek istemeleri bu kuralın nedeni olabilir.

Instagram kullanıcı adı değiştirme neden yapılır?

Kadın kullanıcıların evlendikten sonra yeni bir soyadı aldıkları için Instagram kullanıcı adı değiştirme işlemi yaptıkları biliniyor ancak bu toplam kullanımda oldukça az bir orana sahip diyebiliriz. Instagram kullanıcı adı değiştirme işleminin en önemli önemli nedeni pişmanlıktır.

Henüz genç bir yaşta Instagram hesabı açtıysanız crazyboy06 gibi pek de hoş olmayan bir kullanıcı adına sahip olabilirsiniz. O zamanlar ilginç gelen sıradışı kullanıcı adlarından zaman içinde pişman olup en azından adımın soyadımın bir kısmı görünsün isteyerek Instagram kullanıcı adı değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram kullanıcı adı değiştirme işlemini en sık gördüğümüz hesaplar ise işletme hesaplarıdır. Hesap sahibinin bağlı olduğu kurumun adı değişiyor ya da yüksek takipçili bir hesap başka birine satılarak yeni bir kullanıcı adına ihtiyaç duyuluyor. Markalar için kurumsal kimlik oluştururken geçerli bir Instagram kullanıcı adı bulmak en önemli etkenlerden biridir.

Instagram kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır sorusunu yanıtladık ve kullanıcı adı değiştirme işlemi hakkında bilmeniz gereken bazı detaylardan bahsettik. Sahip olduğunuz Instagram hesabınızdan memnunsanız ancak kullanıcı adınız pek çok hoşunuza gitmiyorsa yeni bir hesap açmak yerine yalnızca kullanıcı adınızı değiştirmeniz mümkün.