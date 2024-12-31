Meta yöneticileri, yapay zekâ ile oluşturulan sosyal medya hesaplarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundular. Meta'nın kendi eliyle ürettiği yapay zekâ araçları, platformun başına bela olacak gibi görünüyor.

WhatsApp, Instagram ve Facebook ile sosyal medya dünyasının en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Meta, son dönemlerde yapay zekâ odaklı araçlar geliştirdi. Kullanıcılar, bu araçlarla hem içerik oluşturabiliyor hem de oluşturdukları içerikleri düzenleyebiliyorlar.

Ancak Meta, bu durumu çok da içine sindirememiş gibi görünüyor. Zira şirketin yapay zekâ araçlarını geliştiren bölümünün üst yöneticilerinden Connor Hayes, yapay zekâ ile üretilen profiller ile içeriklerin yakın bir gelecekte Instagram ve Facebook gibi platformlara hâkim olacaklarını söyledi. Yapay zekâ araçlarının daha şimdiden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Hayes, bu ilginin artmaya devam edeceğini düşünüyor.

Ama bu durum bazı riskler içeriyor

*Yerli yapay zekâ fenomenimiz ai.serenay.

Bir dönem Meta'nın içerik oluşturucu inovasyon ekibine liderlik eden Becky Owen ise yapay zekâ ile oluşturulan profillerin riskli olduğunu düşünüyor. Zira sosyal medya platformları yapay zekâ ile oluşturulan profillere karşı yeterli güvenlik önlemleri almazlar ise yanlış bilgi, çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Ayrıca yapay zekâ, platformların kalitesiz içeriklerle dolup taşmasına yol açabilir.

Tabii tüm bunlar, başta Meta olmak üzere sosyal medya platformlarının yapay zekâya karşı hiçbir önlem almadıkları anlamına gelmiyor. Yapay zekâ ile üretilen içerikler, bunların tespiti için geliştirilen araçlar sayesinde etiketleniyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu tür araçlar, henüz mükemmel seviyede değiller.