Sosyal medya devi Facebook’un özel olarak önem verdiği ve ilgilendiği Instagram’ın, profile birden fazla link ekleme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Günümüzde sosyal medya kullanımı sadece vakit geçirmek, sosyalleşmek ve eğlenmek gibi amaçların ötesinde aynı zamanda dijital kart, kurumsal kimlik, CV özelliği ve iş, kariyer ağı gibi amaçları da üzerinde taşıyor. Yeni tanışılan insanların, hatta işverenlerin dahi stalkladığı sosyal medya profilleri, kimi zaman birçok güzelliğe vesile olurken, kimi zaman ise başımıza bela olabiliyor.

Facebook’un özellikle önem verdiği, ilgilendiği Instagram da, her ne kadar daha çok sivil ve eğlenceli bir hayatı temsil etse de bizleri görünür kılan bu sosyal medya platformları arasında önemli bir yer tutuyor. Hayatımızın birer parçası olan sosyal medya profillerimiz, paylaştığımız fotoğraflardan aforizmalara, gerçeğin ötesinde yansıtılan reel profillerden duyar kasılan ortamlara kadar birçok alanda görünürlüğü iyi ya da kötü yönde teminat altına alıyor. Bu sebeple sosyal medyadaki kişisel profiller, özellikle internet ağı ile etkileşimi sağlamak için bağlantı ekleme özelliğini barındırıyor.

Facebook bağlantısı öncelikli olacak

Instagram’ın üzerinde çalıştığı birçok yeniliği ve test ettiği özellikleri önceden duyuran Alessandro Paluzzi, bu defa da Instagram bio olarak bilinen profil kısmına birden fazla bağlantı eklenebileceğini bildirdi. Paluzzi üzerinde çalışılan bu yeni özelliğe yönelik yeni görüntüleri kendi profili üzerinden gösterirken, Facebook bağlantısının öncelikli olacağını söyledi.