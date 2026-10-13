Instagram Reels Taslakları Nerede, Nasıl Silinir?

Instagram'da hazırladığınız ancak henüz paylaşmadığınız Reels videolarını taslak olarak saklayıp daha sonra düzenlemeye devam edebilirsiniz. Bu içeriğimizde Instagram Reels taslakları nerede, nasıl silinir sorularını yanıtlıyor ve kaybolan taslaklarla ilgili bilmeniz gerekenleri açıklıyoruz.

Instagram'da bir Reels hazırlamaya başladığınızda videoyu hemen yayımlamak zorunda değilsiniz. Düzenlemeyi yarıda bırakmanız gerektiğinde çalışmanızı taslaklara kaydedebilir, uygun olduğunuzda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Fakat taslaklar profil sayfasında normal gönderiler gibi görünmediği için ilk kez kullananların bu bölümü bulması biraz zor olabiliyor.

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Instagram Reels taslakları profilinizdeki Reels sekmesinden açılabiliyor. Burada yarım bıraktığınız videoları düzenlemeye devam edebileceğiniz gibi artık ihtiyacınız olmayan taslakları da silebilirsiniz. Özellikle çok sayıda video hazırlıyorsanız zamanla burada kullanmayacağınız içeriklerin birikmesi mümkün.

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Instagram Reels taslakları nerede?

Bir Reels videosunu hazırlarken Taslağı kaydet seçeneğini kullandıysanız çalışmanıza profiliniz üzerinden yeniden ulaşabilirsiniz. Taslak için Instagram ayarlarında ayrı bir bölüm aramanıza gerek yok.

Reels taslaklarını bulmak için şu adımları takip edin:

Instagram uygulamasını açın.

Sağ alt köşeden Profil sayfanıza girin.

Profilinizdeki Reels sekmesine dokunun.

Reels gönderilerinin arasında bulunan Taslaklar bölümünü açın.

Düzenlemeye devam etmek istediğiniz videoyu seçin.

Taslağı açtıktan sonra videonuz üzerinde yeniden çalışabilirsiniz. Metinleri, klipleri veya paylaşım öncesindeki diğer ayrıntıları kontrol ettikten sonra Reels'i yayımlayabilirsiniz.

Taslaklar normal Reels gönderileri gibi profilinizi ziyaret eden kişilere gösterilmez. Siz videoyu yayımlamadığınız sürece profilinizde takipçilerin görebileceği bir paylaşım hâline gelmez.

Taslaklar bölümünü göremiyorsanız daha önce bir Reels'i gerçekten taslak olarak kaydedip kaydetmediğinizi düşünün. Hiç taslağınız yoksa ilgili alan profilinizde görünmeyebilir. Birden fazla Instagram hesabı kullanıyorsanız doğru profilde olduğunuzu kontrol etmeniz de faydalı olur.

Instagram Reels taslakları nasıl silinir?

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Artık paylaşmayı düşünmediğiniz bir Reels taslağını hesabınızda tutmak zorunda değilsiniz. Taslaklar bölümünden istemediğiniz videoları seçerek kaldırabilirsiniz.

Instagram Reels taslağı silmek için genel olarak şu yolu izleyebilirsiniz:

Instagram'da Profil sayfanızı açın. Reels sekmesine girin. Taslaklar bölümüne dokunun. Taslakları yönetmenizi sağlayan Seç veya benzer işleve sahip seçeneği açın. Silmek istediğiniz taslağı işaretleyin. Sil ya da Taslakları sil seçeneğine dokunun. Karşınıza çıkan uyarıyı kontrol ederek işlemi onaylayın.

Instagram'ın kullandığı menü adları iPhone ve Android sürümleri arasında ya da uygulama güncellemeleri sonrasında küçük farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle birebir aynı ifadeyi görmeseniz bile taslaklar ekranındaki seçim ve düzenleme seçeneklerine bakabilirsiniz.

Silme işlemini onaylamadan önce doğru videoyu seçtiğinizden emin olun. Taslak, henüz yayımlanmamış bir çalışma olduğu için yanlışlıkla kaldırılması durumunda normal bir Instagram gönderisini silmekten farklı bir durum ortaya çıkabilir.

Birden fazla Reels taslağı aynı anda silinebilir mi?

Sık Reels hazırlıyorsanız taslaklarınızın sayısı kısa sürede artabilir. Birkaç saniyelik deneme çekimleri, yarım kalan fikirler veya daha sonra paylaşmayı düşündüğünüz videolar aynı bölümde birikmeye başladığında aradığınız çalışmayı bulmak da güçleşir.

Instagram'ın taslak yönetim ekranında birden fazla içeriği seçmenize izin veren seçenek bulunuyorsa kullanmayacağınız videoları birlikte işaretleyebilirsiniz. Ardından silme işlemini onaylayarak seçtiğiniz taslakları kaldırabilirsiniz. Böylece her videoyu ayrı ayrı açıp silmeniz gerekmez.

Toplu seçim yaparken biraz daha dikkatli davranmakta fayda var. Birkaç eski videoyu temizlerken üzerinde çalışmaya devam ettiğiniz taslağı da yanlışlıkla seçebilirsiniz. Özellikle taslakların kapak görüntüleri birbirine benziyorsa silmeden önce seçilen videoları yeniden kontrol edin.

Henüz karar vermediğiniz bir çalışma varsa hemen silmek yerine videonun cihazınızda bir kopyasını saklamayı da düşünebilirsiniz. Reels düzenleme ekranında cihazınıza kaydetme seçeneği bulunuyorsa önemli görüntüleri önce telefonunuza almak daha güvenli olabilir.

Taslakları arada bir temizlemek, Reels bölümünün onlarca yarım kalmış çalışmayla dolmasını da engeller. Paylaşmayacağınız denemeleri kaldırıp devam edeceğiniz projeleri bırakmanız yeterli.

Reels taslakları neden kaybolur?

Instagram Reels taslaklarını hesabınıza kaydedilmiş normal gönderilerle aynı şekilde düşünmemek gerekiyor. Taslakların saklanma biçimi cihaz ve uygulama verileriyle bağlantılı olabildiğinden telefonunuzda yaptığınız bazı değişikliklerin ardından çalışmalarınızı göremeyebilirsiniz.

Instagram uygulamasını kaldırıp yeniden yüklemek taslakların kaybolmasına neden olabilecek işlemlerden biri. Benzer şekilde yeni bir telefona geçtiğinizde eski cihazdaki taslakların Instagram hesabınızla birlikte otomatik olarak yeni telefona taşınacağını varsaymamalısınız.

Uygulama verilerinin temizlenmesi de taslaklar açısından risk oluşturabilir. Telefonunuzda depolama alanı açmaya çalışırken Instagram'a ait verileri kaldırıyorsanız yayımlanmamış çalışmalarınızı önceden kontrol etmeniz iyi olur.

Taslaklar bir anda görünmez olduğunda hesap değiştirip değiştirmediğinize de bakın. Video hangi Instagram hesabında hazırlandıysa o hesabın taslakları arasında aranmalıdır. Kişisel ve iş hesabı gibi birden fazla profil arasında geçiş yapan kişiler bu nedenle taslağın silindiğini düşünebilir.

Uzun süre emek verdiğiniz bir Reels'i yalnızca taslaklarda bırakmak yerine kullandığınız orijinal fotoğraf ve videoları galerinizde de saklayın. Böylece taslakla ilgili bir sorun yaşandığında en azından çektiğiniz görüntüleri baştan oluşturmak zorunda kalmazsınız.

Silinen Instagram Reels taslakları geri getirilebilir mi?

Bir taslağı silmeden önce Instagram'ın gösterdiği uyarıyı okumadan geçmemek önemli. Çünkü taslak silme işlemi, yayımlanmış bir gönderiyi profilinizden kaldırmakla aynı şekilde ele alınmamalı. Reels taslakları henüz hesabınızda paylaşılmış içerikler değildir.

Taslağı kendiniz silip işlemi onayladıysanız Instagram içerisinde her durumda kullanabileceğiniz bir "taslak çöp kutusu" bulunduğunu düşünmeyin. Çalışmayı yeniden oluşturabilmeniz, kullandığınız asıl video ve fotoğrafların telefonunuzda durup durmadığına bağlı olabilir.

Orijinal görüntüler galerinizdeyse yeni bir Reels açarak videoyu tekrar hazırlayabilirsiniz. Düzenleme sırasında eklediğiniz bazı metinleri, kesmeleri, efektleri veya diğer değişiklikleri ise yeniden yapmanız gerekebilir.

Benzer bir önlem telefon değiştirmeden veya Instagram'ı kaldırmadan önce de alınabilir. Üzerinde uzun süre çalıştığınız önemli bir taslak varsa mümkün olan görüntüleri cihazınıza kaydetmek ve orijinal dosyaları korumak sonradan yaşanacak uğraşı azaltır.

Reels taslakları en çok yarım kalan fikirleri kısa süreliğine bekletirken kullanışlı. Bitirmeye yakın bir videoyu haftalarca yalnızca taslaklarda bırakmak yerine gerekli dosyaların bir kopyasını telefonunuzda tutmak daha sağlam bir çalışma düzeni oluşturur. Böylece uygulamada beklenmedik bir değişiklik yaşansa bile elinizde yeniden başlayabileceğiniz görüntüler kalır.